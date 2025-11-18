Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.

Ronaldo, Reuters RONALDO DA ORADA OLACAK Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun, Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi heyetiyle birlikte Trump'ı ziyaret edeceği bildirildi. Ronaldo ABD topraklarında son kez 2014 yılında forma giydi. 2014 Ağustos ayında Michigan Stadyumu'nda 109.318 taraftarın önünde Real Madrid'de Manchester United ile karşılaştığı maçta yedek olarak oyuna dahil olmuştu. Son olarak 2016 yılında Portekiz'in Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından ABD'de görüntülenmişti.