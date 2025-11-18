Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.
TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ
Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.
RONALDO DA ORADA OLACAK
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun, Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi heyetiyle birlikte Trump'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Ronaldo ABD topraklarında son kez 2014 yılında forma giydi. 2014 Ağustos ayında Michigan Stadyumu'nda 109.318 taraftarın önünde Real Madrid'de Manchester United ile karşılaştığı maçta yedek olarak oyuna dahil olmuştu.
Son olarak 2016 yılında Portekiz'in Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından ABD'de görüntülenmişti.
ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.