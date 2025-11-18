PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Beyaz Saray’ı ziyaret edecek. ABD Başkanı Donald Trump Selman ile görüşmeden önce Suudi Arabistan’a F-35 satacaklarını söyledi. ABD basını ise İsrail’i işaret etti. Öte yandan Trump ile birlikte dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da bugün ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da ağırlanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ

Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.

Ronaldo, ReutersRonaldo, Reuters

RONALDO DA ORADA OLACAK

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun, Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi heyetiyle birlikte Trump'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ronaldo ABD topraklarında son kez 2014 yılında forma giydi. 2014 Ağustos ayında Michigan Stadyumu'nda 109.318 taraftarın önünde Real Madrid'de Manchester United ile karşılaştığı maçta yedek olarak oyuna dahil olmuştu.

Son olarak 2016 yılında Portekiz'in Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından ABD'de görüntülenmişti.

Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSelman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.

Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSelman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

SELMAN NE İSTİYOR?

Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinin hedeflerinden biri de F-35 anlaşması. Suudi Arabistan'ın fiili lideri ayrıca, gelişmiş ABD bilgisayar çiplerine erişim, potansiyel bir sivil nükleer enerji endüstrisine yardım ve iki ülkenin güvenlik çıkarlarının uyumlu olduğuna dair bir açıklama istiyor.

Trump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdıTrump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
D&R - KİTAP
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
D&R E-Ticaret
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
İdefix
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı