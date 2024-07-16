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Trump'tan ilginç tavır! Başkan Yardımcısı olarak atadığı kişi bakın kim çıktı? |Kulağından vuran kişinin son 48 saati!

Trump, kamuoyu önüne çıktı! Kendisine “Hitler” diyen JD Vance’i ise Başkan Yardımcısı olarak atadı. Öte yandan Trump'ı kulağından vuran Thomas Matthew Crooks'ın son 48 saatte neler yaptığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Trump’tan ilginç tavır! Başkan Yardımcısı olarak atadığı kişi bakın kim çıktı? |Kulağından vuran kişinin son 48 saati!

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ABD eski Başkanı Donald Trump, suikast girişimi sonrası ilk kez Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kamuoyu önüne çıktı. Destekçileri tarafından "God Bless the USA" (Tanrı ABD'yi korusun) şarkısı eşliğinde kahraman gibi karşılanandı. Koltuğuna otururken kalabalık 'savaş, savaş, savaş' sloganları attı. Eski başkanın en büyük oğlu Trump Jr., babası arenaya girdiğinde gözyaşlarını tutamadı. Muhalif bazı ünlüler, Kongre'de konuşma yaparak Trump'a desteklerini açıkladı.

İLGİNÇ ATAMA
Trump, Truth Social'da paylaştığı bir mesajla başkan yardımcısı adayının Senatör JD Vance olduğunu açıkladı: "Uzun uzun düşünüp olağanüstü yeteneklerini de göz önünde bulundurduktan sonra Ohio Eyaleti Senatörü JD Vance'te karar verdim" diye açıklama yaptı. Ancak gazeteler, Vance'ın arkadaşına yazdığı bir mektupta Trump'tan "Berbat bir aday, ABD'nin Hitler'i' diye bahsettiğini hatırlattı.

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Trump'ı kulağından vuran Thomas Matthew Crooks'ın son 48 saatte neler yaptığı ortaya çıktı. Araştırmalara göre Crooks, önce atış poligonuna gitti ve saatlerce talim yaptı. Ardından 1,5 metrelik bir merdiven ve 50 mermi satın aldı. Ertesi gün Trump'ın mitingine gidip o merdivenle çatıya çıktı. Trump'a babasına ait yarı otomatik tüfekle kurşun sıktı. Telefon, internet ve yatak odasında yapılan araştırmalar sonucu Crooks'un bu suikast denemesini yapmak için bir kanıt bulunamadı.

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