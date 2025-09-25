Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama: Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık

ABD Başkanı Donald Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapıyor. "Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık" dedi.

Trump, Reuters

ERDOĞAN İLE ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜŞME YAPTIK

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik.

Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler.

Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilenlerin ne olduğunu duyduğunuzda gerçekten etkileneceksiniz."