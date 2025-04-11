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Trump’ın özel elçisi Witkoff bir kez daha Rusya’ya gidiyor! Ay sonuna kadar ateşkes sağlanamazsa…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya'ya gittiği iddia edildi. Witkoff’un bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:56
Trump’ın özel elçisi Witkoff bir kez daha Rusya’ya gidiyor! Ay sonuna kadar ateşkes sağlanamazsa…

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Rusya'ya gidiyor. ABD haber sitesi Axios, Witkoff'un Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya doğru yola çıktığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, EPAABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, EPA

TRUMP ELÇİSİNİ GÖNDERDİ

Trump'ın son haftalarda müzakerelerin ilerleme kaydedememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını yazan Axios, Trump'ın, Putin'in Ukrayna hakkında yaptığı yorumlardan dolayı öfkeli olduğunu iddia etti.

ATEŞKES YOKSA YAPTIRIM

Konuya yakın bir kaynağın Axios'a yaptığı açıklamaya göre, ay sonuna kadar ateşkes sağlanamazsa Trump, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları ya yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasaları geçirmesini isteyerek uygulamaya koyabilir.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen hafta Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında yaptığı konuşmada, "Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını aylar değil, birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Umarım öyledirler" dedi.

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