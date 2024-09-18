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ABD'de Trump'a bir suikast girişimi daha: Bomba yüklü araç bulundu

ABD'de polis Başkan adayı Donald Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde buldu. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 18:09
ABD’de Trump’a bir suikast girişimi daha: Bomba yüklü araç bulundu

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ABD'de polis Başkan adayı Donald Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde buldu.


K9 KÖPEĞİ BULDU
Bombayı etkinlik öncesi sabah saatlerinde yapılan taramada K9 köpeği buldu.

Binlerce insanın şu an mitingin yapılacağı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

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