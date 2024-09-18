ABD’de Trump’a bir suikast girişimi daha: Bomba yüklü araç bulundu

K9 KÖPEĞİ BULDU Bombayı etkinlik öncesi sabah saatlerinde yapılan taramada K9 köpeği buldu.

ABD 'de polis Başkan adayı Donald Trump 'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta patlayıcı madde buldu.

Binlerce insanın şu an mitingin yapılacağı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu, Trump'a karşı 2 ayda gerçekleştirilen 3. suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.