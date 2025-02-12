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Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devleti Başkanı Putin görüştü. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:05 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:19
Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık

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    ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devleti Başkanı Putin görüştü.

    KARŞILIKLI ZİYARETLER

    Trump, Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı. Ölümleri durdurma konusunda anlaştıklarını belirten Trump karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini bildirdi.

    Putin ve Trump (AA)Putin ve Trump (AA)



    ABD Başkanı, Putin'le Ukrayna, Orta Doğu, enerji, yapay zeka ve doların gücü konularını görüşmek üzere "uzun ve son derece verimli" bir görüşme yaptığını söyledi.

    Putin ve Trump (AA)Putin ve Trump (AA)

    PUTİN'LE AYNI FİKİRDEYİM

    Yaptığı açıklamada, "Rus mevkidaşım Vladimir Putin ile telefonda Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka ve dolar konularını görüştüm. Rusya-Ukrayna savaşındaki öldürme döngüsünü durdurma arzusu konusunda Putin'le aynı fikirdeyim." dedi.

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