Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devleti Başkanı Putin görüştü.
KARŞILIKLI ZİYARETLER
Trump, Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı. Ölümleri durdurma konusunda anlaştıklarını belirten Trump karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini bildirdi.
Putin ve Trump (AA)
ABD Başkanı, Putin'le Ukrayna, Orta Doğu, enerji, yapay zeka ve doların gücü konularını görüşmek üzere "uzun ve son derece verimli" bir görüşme yaptığını söyledi.
Putin ve Trump (AA)
PUTİN'LE AYNI FİKİRDEYİM
Yaptığı açıklamada, "Rus mevkidaşım Vladimir Putin ile telefonda Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka ve dolar konularını görüştüm. Rusya-Ukrayna savaşındaki öldürme döngüsünü durdurma arzusu konusunda Putin'le aynı fikirdeyim." dedi.