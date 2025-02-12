Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık

Trump, Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı. Ölümleri durdurma konusunda anlaştıklarını belirten Trump karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Putin ve Trump (AA)





ABD Başkanı, Putin'le Ukrayna, Orta Doğu, enerji, yapay zeka ve doların gücü konularını görüşmek üzere "uzun ve son derece verimli" bir görüşme yaptığını söyledi.