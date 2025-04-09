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Trump tarifesi Apple’ı vurdu! Üretim ne olacak? Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi çıkışının ardından Beyaz Saray Çin, Vietnam gibi ülkelerde yapılan üretimi ABD’ye taşıyacaklarını açıkladı. Uzmanlar ise bu sürecin çok uzun ve pahalı olacağını belirtiyor. Apple gibi dünya devi markaların hisselerinde büyük düşüşler yaşanırken Çinli sosyal medya hesaplarından ortalığı karıştıran bir video geldi. Kısa sürede viral olan video üretimin ABD’ye taşınma ihtimalini alaya alıyor.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:29 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 11:45
Trump tarifesi Apple’ı vurdu! Üretim ne olacak? Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…

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ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşının fitilini ateşlerken Çin, Vietnam gibi ülkeleri yeni vergi tarifeleriyle açıkça hedef aldı. ABD'li pek çok dünya devi şirket üretimi Çin ve Vietnam'da yaparken üretimin ne olacağı ise merak konusu oldu. Şirketlerin hisseleri bir bir düşerken Çin ise bir yapay zekayla hazırlanmış bir video ile ABD'yi alaya aldı.

Çinliler ABD'nin vergi tehdidine böyle dalga geçti

ÇİN ABD'Yİ ALAYA ALDI

Trump'ın gümrük vergileri gündeminin ardından, Çinli hesaplar tarafından yapay zekayla oluşturulan ve Amerikalıların fabrika işlerinde çalışma olasılığıyla alay eden bir video altı milyondan fazla izlendi.

Amerikalılar, yapay zeka tarafından tasarlanmış, sonu gelmeyen bir fabrika zemininde dikiş dikerken tasvir ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırAmerikalılar, yapay zeka tarafından tasarlanmış, sonu gelmeyen bir fabrika zemininde dikiş dikerken tasvir ediliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

FABRİKALARDA KİMLER ÇALIŞACAK? OBEZLER Mİ?

Trump yönetiminin gümrük vergileri kullanarak ABD'de imalat sektöründe istihdam yaratma vaadiyle dalga geçen videoda, depresif görünümlü, iri yapılı "Amerikalılar" terzihane benzeri ortamlarda, geleneksel Çin müziğinin tiz notalarıyla çalışırken gösteriliyor.

TikTok kullanıcısı Ben Lau'nun paylaştığı videoda, ABD'li işçiler dikiş makinelerinde otururken obez, orta yaşlı ve zeka geriliği olan kişiler olarak tasvir ediliyor. Lau, yapay zeka klibi için "Amerika'yı tekrar harika yap #gümrük tarifesi #amerika" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, DHADonald Trump, DHA

O VİDEO MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENDİ

Videodaki diğer "Amerikalılar" ise gerçek Çin fabrikalarının maketinde bir montaj hattında iPhone'ları lehimlerken Foxconn'a benzer gri üniformalar giyiyorlar.

X'te de paylaşılan TikTok videosu, altı milyondan fazla görüntülendi.

Bu ʺAmerikalıʺ, tıpkı Çin'deki Foxconn fabrikalarındaki işçiler gibi bir montaj hattında iPhone lehimliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırBu ʺAmerikalıʺ, tıpkı Çin'deki Foxconn fabrikalarındaki işçiler gibi bir montaj hattında iPhone lehimliyor, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

APPLE HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ! ÜRETİMİ ÇİN'DE YAPIYORDU

Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergisi tarifesinden en çok etkilenen şirketlerden biri Apple oldu. Apple hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 5 düştü. Apple, üretimin büyük bir kısmını Hindistan'a taşıma çabalarına rağmen telefonların çoğunu Çin'de üretiyor.

BEYAZ SARAY "ÜRETİM ABD'DE OLACAK" DİYOR

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü düzenlediği basın toplantısında Trump'ın iPhone üretimini ABD'ye getirmek için "işgücünün ve kaynaklarının olduğuna inandığını" söyledi. Beyaz Saray üretimi ABD'ye taşıma planları yapsa da büyük şirketleri büyük bir yıkım bekliyor. Uzmanlara göre bunu yapmak yıllar alacak ve iPhone fiyatları ise fırlayacak.

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