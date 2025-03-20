Trump resmen imzayı atıyor: ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor

Göreve geldiği günden bu yana aldığı kararlarla gündeme damga vuran ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılmasına yönelik emri imzalayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

TRUMP EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATIYOR

Beyaz Saray'dan iki yetkili, Trump'ın bugün Eğitim Bakanı Linda McMahon'a kurumu dağıtma talimatı veren bir yürütme emri imzalamayı planladığını iddia etti.

Bakanlığın Kongre'nin onayı olmadan kapatılamayacağı belirtilirken kurumun yetkisini daraltmak ve iş gücünü önemli ölçüde azaltmak için adımlar atarken kapatma planlarını da telgrafla bildiriyor.

Washington Post, Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatacak kararnameyi imzalayacağını iddia etti

BAKAN MCMAHON YETKİYİ KAYBEDİYOR

Planlar hakkında kamuoyuyla konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan Beyaz Saray yetkilileri, emrin Bayan McMahon'a eğitim üzerindeki yetkiyi eyaletlere geri vermesi talimatını verdiğini söyledi.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE PATLADI

Cumhuriyetçilerin kurumu kapatma girişimleri 1980'lere kadar uzanıyor. Ancak bu çaba, koronavirüs salgını sırasında okul politikalarına ve kapanmalara verilen tepkiden doğan bir ebeveyn hakları hareketinin ardından son yıllarda ivme kazandı.

VELİLER LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI

Trump yanlısı hareket bakanlığın sapkın LGBT'li öğrencilere yönelik adımlarına karşı da harekete geçti. Kamuoyu yoklamaları, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasının genel olarak popüler olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay yapılan çok sayıda anket, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin bu fikre karşı olduğunu gösterdi.