Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan iki liderin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyordu.
KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Budapeşte'de bir araya gelebileceklerini açıklamasından sonra "Görüşmek istemediğini" söylemişti. Trump ve Putin arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin karmaşa sürüyor. Trump'ın açıklamasından sonra bir açıklama da Rusya tarafından açıklama gelmiş, Rusya tarafı Putin-Trump zirvesine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini duyurmuştu. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve için "bir tarih belirlenmediğini" ifade ederek "Ancak öncesinde dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Zaman alabilir" demişti. Trump'ın "zaman kaybetmemek için görüşmek istemediği" ifadeleri sorulan Peskov, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor" demişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump ile Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Başbakan Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun şu anda Washington'da olduğunu belirterek, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.