Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray, bu adımın ordunun gerçek misyonunu daha iyi yansıttığını savunurken, değişikliğin Kongre onayı olmadan mümkün olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını değiştirmeye hazırlanıyor.

Trump, EPATrump, EPA

YENİ ADI SAVAŞ BAKANLIĞI

Trump'ın bugün Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmesi bekleniyor. Beyz Saray yönetimi, bu adımın günümüzde üniformalı olarak görev yapan kadın ve erkeklerin misyonunu daha doğru yansıttığını söyledi.

Yakında çıkacak olan yürütme kararnamesini anlatan belgede, "'Savaş Bakanlığı' isminin geri getirilmesi, bu Bakanlığın ulusal çıkarlarımıza odaklanmasını artıracak ve düşmanlara Amerika'nın çıkarlarını korumak için savaş açmaya hazır olduğunu gösterecektir." ifadelerine yer verildi.

Pete Hegseth, EPAPete Hegseth, EPA

BEYAZ SARAY İŞARETİ VERMİŞTİ

Yönetim haftalardır bu değişikliğin sinyalini veriyordu. Trump geçen ay Oval Ofis'te gazetecilere isim değişikliğinin çok yakında gerçekleşeceğini söylemişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü Georgia'daki Fort Benning'de yeni subaylara yaptığı mezuniyet konuşmasında, "Unvanı yarın biraz farklı olabilir, göreceğiz" dedi.

Pentagon, ReutersPentagon, Reuters

TRUMP DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Kongre tarafından 1789'da kurulan departmanın adının başkan tarafından tek taraflı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği henüz belli değil zira departmanın isminin her yeni versiyonu mevzuat yoluyla geliyor.

Bu hamlenin tam ölçekli bir isim değişikliği anlamına gelip gelmediği ya da yönetimin Hegseth'in kuruma Savaş Bakanlığı adını vermesi durumunda bile Savunma Bakanlığı'nın tarihi tabelalarının çoğunu olduğu gibi bırakıp değiştirmeyeceği de bilinmiyor.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Son büyük askeri komutanlık isim değişikliği de Trump döneminde gerçekleşmişti. Dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis, 2018 yılında ABD Pasifik Komutanlığı'nın isminin, Hindistan'ın ABD'nin Doğu'daki savunma stratejisindeki rolünün önemini daha iyi yansıtmak amacıyla ABD Hint-Pasifik Komutanlığı olarak değiştirileceğini duyurmuştu.

