Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını değiştirmeye hazırlanıyor.
YENİ ADI SAVAŞ BAKANLIĞI
Trump'ın bugün Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmesi bekleniyor. Beyz Saray yönetimi, bu adımın günümüzde üniformalı olarak görev yapan kadın ve erkeklerin misyonunu daha doğru yansıttığını söyledi.
Yakında çıkacak olan yürütme kararnamesini anlatan belgede, "'Savaş Bakanlığı' isminin geri getirilmesi, bu Bakanlığın ulusal çıkarlarımıza odaklanmasını artıracak ve düşmanlara Amerika'nın çıkarlarını korumak için savaş açmaya hazır olduğunu gösterecektir." ifadelerine yer verildi.
BEYAZ SARAY İŞARETİ VERMİŞTİ
Yönetim haftalardır bu değişikliğin sinyalini veriyordu. Trump geçen ay Oval Ofis'te gazetecilere isim değişikliğinin çok yakında gerçekleşeceğini söylemişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü Georgia'daki Fort Benning'de yeni subaylara yaptığı mezuniyet konuşmasında, "Unvanı yarın biraz farklı olabilir, göreceğiz" dedi.