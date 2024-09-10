Trump mı Harris mi? Biden’dan sonra gözler ilk canlı yayın karşılaşmasında

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu akşam canlı yayın karşılaşmasında ilk kez bir araya gelecek.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris