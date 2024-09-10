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Trump mı Harris mi? Biden'dan sonra gözler ilk canlı yayın karşılaşmasında

ABD’de 5 Kasım 2024’te düzenlenecek olan seçimler için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu akşam ilk kez canlı yayın karşılaşmasına çıkıyor. Peki, Biden’ın adaylığına mal olan canlı yayında neler konuşulacak? İşte, Kamala Harris ile Donald Trump’ın canlı yayın karşılaşmasının detayları…

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:17
Trump mı Harris mi? Biden’dan sonra gözler ilk canlı yayın karşılaşmasında

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ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu akşam canlı yayın karşılaşmasında ilk kez bir araya gelecek.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala HarrisABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

CANLI YAYINDA İLK KARŞILAŞMA

Peki Phiadelphia'da bu akşam yerel saatle 21.00'da bir araya gelecek olan Trump ve Harris'in canlı yayın karşılaşması nasıl olacak?

SEYİRCİ OLACAK MI?

Salı günü uygulanacak kurallara göre Harris-Trump karşılaşması Biden-Trump yayınına benzer bir formatta olacak. Adayların mikrofonları, diğeri konuşurken kapatılacak ve canlı stüdyo izleyicisi olmayacak.

Harris ve Trump, ABC sunucuları Linsey Davis ve David Muir'in sorularını yanıtlayacak, cevaplamak için iki dakika ve çürütmek için iki dakika ve ek bir takip dakikası olacak. Hazırlanmış notlara izin verilmeyecek.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

SPOT IŞIKLARI KAMALA'DA

Trump'ın seçmenler tarafından daha iyi tanınması nedeniyle spot ışıkları özellikle Harris'in üzerinde olacak.

Georgetown Üniversitesi'nde hükümet profesörü olan Hans Noel, "Bence ikisi için de risk yüksek ancak Harris için daha da fazla. Bu, onun doğrudan konuştuğunu ve kendini savunduğunu, politikalar hakkında konuştuğunu, Trump'ın saldırı hattına yanıt verdiğini ve geri kalan her şeyi ilk kez gördüğümüz zaman." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala HarrisABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

İLK KARŞILAŞMA BIDEN'I DEVİRMİŞTİ

Trump ile Biden'ın CNN televizyonunda yaptığı ilk canlı yayın karşılaşması Biden'ın sonunu getirmiş, "adaylığı bırak" çağrılarının ardından Biden çekildiğini duyurmuş ve yerini Harris'e bırakmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala HarrisABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Canlı yayın karşılaşmalarının ABD'de seçimin kaderini belirlediği bilinirken Trump-Harris karşılaşması da merakla bekleniyor.

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