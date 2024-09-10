Trump mı Harris mi? Biden’dan sonra gözler ilk canlı yayın karşılaşmasında

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu akşam canlı yayın karşılaşmasında ilk kez bir araya gelecek.
ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu akşam canlı yayın karşılaşmasında ilk kez bir araya gelecek.
CANLI YAYINDA İLK KARŞILAŞMA
Peki Phiadelphia'da bu akşam yerel saatle 21.00'da bir araya gelecek olan Trump ve Harris'in canlı yayın karşılaşması nasıl olacak?
SEYİRCİ OLACAK MI?
Salı günü uygulanacak kurallara göre Harris-Trump karşılaşması Biden-Trump yayınına benzer bir formatta olacak. Adayların mikrofonları, diğeri konuşurken kapatılacak ve canlı stüdyo izleyicisi olmayacak.
Harris ve Trump, ABC sunucuları Linsey Davis ve David Muir'in sorularını yanıtlayacak, cevaplamak için iki dakika ve çürütmek için iki dakika ve ek bir takip dakikası olacak. Hazırlanmış notlara izin verilmeyecek.
SPOT IŞIKLARI KAMALA'DA
Trump'ın seçmenler tarafından daha iyi tanınması nedeniyle spot ışıkları özellikle Harris'in üzerinde olacak.
Georgetown Üniversitesi'nde hükümet profesörü olan Hans Noel, "Bence ikisi için de risk yüksek ancak Harris için daha da fazla. Bu, onun doğrudan konuştuğunu ve kendini savunduğunu, politikalar hakkında konuştuğunu, Trump'ın saldırı hattına yanıt verdiğini ve geri kalan her şeyi ilk kez gördüğümüz zaman." ifadelerini kullandı.
İLK KARŞILAŞMA BIDEN'I DEVİRMİŞTİ
Trump ile Biden'ın CNN televizyonunda yaptığı ilk canlı yayın karşılaşması Biden'ın sonunu getirmiş, "adaylığı bırak" çağrılarının ardından Biden çekildiğini duyurmuş ve yerini Harris'e bırakmıştı.
Canlı yayın karşılaşmalarının ABD'de seçimin kaderini belirlediği bilinirken Trump-Harris karşılaşması da merakla bekleniyor.