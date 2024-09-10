Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi! Düellonun galibi kim?

ABD 'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump canlı yayın karşılaşmasında ABC kanalında ilk kez bir araya geldi.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

SÜRPRİZ EL SIKIŞMA

Tartışma, iki rakibin sürpriz bir şekilde tokalaşmasıyla başladı. Harris kürsüde Trump'a yaklaşarak kendisini ismiyle tanıttı.

İkilinin bu hareketi 2016'dan bu yana bir başkanlık münazarasındaki ilk tokalaşma olarak kayıtlara geçti.

Tartışma 1 saat 45 dakika sürdü.

İki rakibi ilk kez karşı karşıya getiren canlı yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kaydedildi.



Adaylar münazarayı, kamuoyu yoklamalarının Trump'ın lehine olduğunu gösterdiği bir konu olan ekonomiye ile açtı.

Gergin bir atmosferde geçen ve adayların sıklıkla birbirlerini yalancılıkla suçladıkları münazarada Harris, Trump'ın ekonomik planının "sadece milyarderlere vergi kesintisi getireceğini" belirtti.

Harris, "Ben ABD'nin orta sınıfını destekleyecek adayım" dedi ve seçilirse genç ailelerin ve çocuklarının ihtiyaç duyacakları şeyleri almalarına yardımcı olacağını belirtti.

Harris ayrıca, küçük ve orta boyutlu işletmelere (KOBİ) 50.000 dolar vergi indirimi uygulayacaklarını, Trump'ın ise "sadece milyarderlere vergi indirimi yaptığını" belirtti.

"Trump, ancak milyarderlere vergi indirimi yapar. Trump'ın getireceği yüzde 20'lik satış vergisi, her ailenin cebinden yılda 4.000 dolar çıkmasına sebep olacak."

Harris'in bu cümlelerine itiraz eden Trump, planları arasında "satış vergisi olmadığını ve bunu Harris'in de bildiğini" belirtti.

Cumhuriyetçi aday ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden döneminde "enflasyonun belki de ülke tarihin en kötü seviyesine geldiğini" söyledi ve resmiyette yüzde 21 olan enflasyonun çeşitli ürünler özelinde yüzde 60'lara kadar çıktığını belirtti.

Trump, Harris'in seçilmesinin ülkenin sonu olacağını ileri sürdü.

SIĞINMACILARI ÜLKEYE SOKMAKLA SUÇLADI

Trump ayrıca, rakibini ve ABD Başkanı Biden'ı "ülkeye milyonlarca sığınmacı sokmakla" suçladı, sığınmacıların kimi yerlerde "çeşitli binaları ele geçirdiğini" söyledi ve bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Cevap veren Demokrat aday ise, Trump'ın önceki başkanlık döneminde "Büyük Buhran'dan beri en kötü işsizlik sayılarının kaydedildiğini" öne sürdü.

Trump ise, rakibinin "bir Marksist olduğunu" ve "Marksist babasının Harris'i bu konuda iyi eğittiğini" belirtti.