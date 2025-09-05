PODCAST CANLI YAYIN

Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, "Kazandığımız savaşlardan sonra ‘Savunma’ adını verdik, artık gerçek adıyla anacağız." dedi. Ancak Kongre onayı olmadan bu değişikliğin kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

YENİ ADI SAVAŞ BAKANLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Pete Hegseth'i Savaş Bakanı olarak çağıracağım." dedi.

BEYAZ SARAY İŞARETİ VERMİŞTİ

Yönetim haftalardır bu değişikliğin sinyalini veriyordu. Trump geçen ay Oval Ofis'te gazetecilere isim değişikliğinin çok yakında gerçekleşeceğini söylemişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü Georgia'daki Fort Benning'de yeni subaylara yaptığı mezuniyet konuşmasında, "Unvanı yarın biraz farklı olabilir, göreceğiz." dedi.

TRUMP DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Kongre tarafından 1789'da kurulan departmanın adının başkan tarafından tek taraflı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği henüz belli değil zira departmanın isminin her yeni versiyonu mevzuat yoluyla geliyor.

Bu hamlenin tam ölçekli bir isim değişikliği anlamına gelip gelmediği ya da yönetimin Hegseth'in kuruma Savaş Bakanlığı adını vermesi durumunda bile Savunma Bakanlığı'nın tarihi tabelalarının çoğunu olduğu gibi bırakıp değiştirmeyeceği de bilinmiyor.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Son büyük askeri komutanlık isim değişikliği de Trump döneminde gerçekleşmişti. Dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis, 2018 yılında ABD Pasifik Komutanlığı'nın isminin, Hindistan'ın ABD'nin Doğu'daki savunma stratejisindeki rolünün önemini daha iyi yansıtmak amacıyla ABD Hint-Pasifik Komutanlığı olarak değiştirileceğini duyurmuştu.

