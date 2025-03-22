Trump Eğitim Bakanlığını kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik kararnameye imza attı. Trump yaptığı açıklamada, "Bugün federal Eğitim Bakanlığı'nı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım.



Eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz. Bu ülkede eğitim alanında iyi durumda değiliz. ABD, eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz. Eğitim Bakanlığı'nı kapatmak için tüm yasal adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

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