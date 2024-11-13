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Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye'yi nasıl hedef aldı

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump yeni kabinesini oluşturuyor. Trump Senatör Marco Rubio'yu resmen Dışişleri Bakanı adayı olarak duyurdu. Peki kimdir bu Marco Rubio, Türkiye'yi nasıl hedef aldı? İsrail-Filistin meselesine nasıl bakıyor? İşte Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:22 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:45
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı

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ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, açıklamada, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu Dışileri Bakanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Rubio'yu resmen Dışişleri Bakanı adayı olarak duyurduTrump, Rubio'yu resmen Dışişleri Bakanı adayı olarak duyurdu

Trump açıklamasında, "Rubio, ülkemiz için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacak." dedi.

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KİMDİR BU RUBIO?
Özellikle İran, Çin karşıtı duruşu ve güçlü İsrail yanlısı politikalarıyla bilinen Rubio zaman zaman Türkiye'yi de hedef alan çıkışlar yaptı.

İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK VERİP HAMAS'I SUÇLUYOR
2011'den bu yana Senato'da görev yapan ve Dış İlişkiler Komitesi'nde önemli bir rol üstlenen Rubio, İsrail'e koşulsuz destek verilmesi gerektiğini savunurken, Gazze'de yaşanan çatışmalarda sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu dile getiriyor.

Trump ve RubioTrump ve Rubio

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM İSTEMİŞTİ
Rubio'nun Türkiye ile ters düştüğü konular arasında Venezuela politikası öne çıkıyor. Venezuela ile yakın ilişkiler kuran Türkiye'yi eleştiren Rubio, 2019 yılında Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunan isimlerden biri olmuştu.

ABD'ninSuriye'den çekilme kararına da karşı çıkan Rubio, 2019'da Trump'ın terör örgütü PKK/YPG'yi terk etme kararının ciddi sonuçlar doğuracağını söylemiş ve bu kararı gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco RubioTrump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio

İLK LATİN DIŞİŞLERİ BAKANI OLACAK
Küba kökenli bir göçmen ailesinin çocuğu olan Rubio, ABD tarihindeki ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Rubio, Trump'ın son dönemdeki "gereksiz savaşların sonlandırılması" söylemine de yakın bir tavır sergiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise "Rusya'nın tarafında değilim ama Ukrayna'daki savaşın sona ermesi müzakere bazlı bir çözümle olacak" diyen Rubio, Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını geri alamayacağını ifade etmişti. Rubio, bu yıl Ukrayna'ya gönderilmesi oylanan yardım paketine "hayır" oyu veren 15 Cumhuriyetçi senatörden biri olarak dikkat çekiyor.

İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNÜ SEÇTİ
Öte yandan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçti.

Trump ve Tulsi GabbardTrump ve Tulsi Gabbard

Trump, yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçtiğini aktardı. Trump, "Tulsi 20 yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm ABD'lilerin özgürlükleri için mücadele etmekte. Demokratların eski başkan adayı olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahip olan Tulsi, artık gururlu bir Cumhuriyetçi. Tulsi'nin kariyerini tanımlayan korkusuzluğunu istihbarat topluluğumuza yansıtacağına, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güvence altına alacağını biliyorum. Tulsi hepimizi gururlandıracak" dedi.

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