Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı

ABD'nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, açıklamada, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu Dışileri Bakanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Rubio'yu resmen Dışişleri Bakanı adayı olarak duyurdu

Trump açıklamasında, "Rubio, ülkemiz için güçlü bir savunucu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacak." dedi.

KİMDİR BU RUBIO?

Özellikle İran, Çin karşıtı duruşu ve güçlü İsrail yanlısı politikalarıyla bilinen Rubio zaman zaman Türkiye'yi de hedef alan çıkışlar yaptı.