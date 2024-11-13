Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı

Öte yandan Rubio, Trump'ın son dönemdeki "gereksiz savaşların sonlandırılması" söylemine de yakın bir tavır sergiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise "Rusya'nın tarafında değilim ama Ukrayna'daki savaşın sona ermesi müzakere bazlı bir çözümle olacak" diyen Rubio, Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını geri alamayacağını ifade etmişti. Rubio, bu yıl Ukrayna'ya gönderilmesi oylanan yardım paketine "hayır" oyu veren 15 Cumhuriyetçi senatörden biri olarak dikkat çekiyor.
İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNÜ SEÇTİ
Öte yandan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçti.
Trump ve Tulsi Gabbard
Trump, yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı seçtiğini aktardı. Trump, "Tulsi 20 yılı aşkın bir süredir ülkemiz ve tüm ABD'lilerin özgürlükleri için mücadele etmekte. Demokratların eski başkan adayı olarak her iki partide de geniş bir desteğe sahip olan Tulsi, artık gururlu bir Cumhuriyetçi. Tulsi'nin kariyerini tanımlayan korkusuzluğunu istihbarat topluluğumuza yansıtacağına, anayasal haklarımızı savunacağını ve barışı güvence altına alacağını biliyorum. Tulsi hepimizi gururlandıracak" dedi.