Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren şüpheli gözaltında

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, aktivist Charlie Kirk'ü öldüren ve başına ödül koyulan katilin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelinin kimliğini açıklamayan Trump, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti. İdam cezası almasını umuyorum." dedi. İşte Kirk'ü öldüren Amerikan sapığı...

ABD Başkanı Donald Trump, aktivist Charlie Kirk'ü öldüren ve başına ödül koyulan katilin gözaltına alındığını bildirdi.

Katil kameralara yakalanmıştı. (Ekran görüntüsü)Katil kameralara yakalanmıştı. (Ekran görüntüsü)

ÇOK YAKIN BİRİ İHBAR ETTİ

Şüphelinin kimliğini açıklamayan Trump, "Ona çok yakın biri onu ihbar etti. İdam cezası almasını umuyorum." dedi.

Başkan Trump, şüphelinin babası tarafından ihbar edildiğini duyurdu. The New York Post'a konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, şüphelinin 22 yaşındaki Utah yerlisi Tyler Robinson olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump (EPA)ABD Başkanı Trump (EPA)

FBI 100 BİN DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

FBI, suikast şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şüphelinin, üniversitenin Losee Merkezi'nde 31 yaşındaki Kirk'ün oturduğu çadırdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yüksek bir noktadan tek el ateş ettiğine inanıldığını söylemişti.

İlk raporlarda şüphelinin, okulun kütüphanesinin doğusundaki bir binanın tepesinde uzun bir tüfekle duran, kot pantolon, siyah gömlek ve siyah yelek giyen bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

