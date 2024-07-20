



ÖLÜ VE YARALILAR VAR



İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.