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Terör devleti İsrail, önce Yemen'i sonra da Lübnan'ı vurdu! Husilerden açıklama: İntikam yeminleri peş peşe geldi

Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail önce Yemen'i sonra da Lübnan’ı hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi. Öte yandan İsrail cephesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı kaydedildi. Husiler saldırının ardından "Tel Aviv artık güvenli değil" şeklinde açıklama yaparken intikam yeminleri peş peşe geldi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 19:36 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 11:00
Terör devleti İsrail, önce Yemen’i sonra da Lübnan’ı vurdu! Husilerden açıklama: İntikam yeminleri peş peşe geldi

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İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Terör devleti İsrail, Yemen'i hedef aldı!

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.


HUSİLERDEN AÇIKLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Yemen'den sonra Lübnan'ı da vurdu!

Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.



Haberde ayrıca, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.



Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi.

İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

İSRAİL, YEMEN'İN HUDEYDE LİMANI'NA DÜZENLENEN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı savunuldu. Ordu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

İsrail basınında ise saldırının İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olduğu vurgulandı.



Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.

* Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.

* Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.

* Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.



80 KİŞİ YARALANDI

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in "ABD ile işbirliği içinde sivil alanları, hizmet ve ekonomik tesisleri hedef aldığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Hudeyde kentini (petrol depolarını ve elektrik santralini) hedef alması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almazken, yerel sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının ardından Hudeyde kenti merkezindeki El-Alfi Hastanesi'ne 2 ölü ve onlarca yaralı getirildiğini aktardı.

Aynı kaynak, ölen ve yaralananların büyük bir kısmının Hudeyde Limanı'ndaki yakıt tesislerinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SUR'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlama nedeniyle saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı.

YEMEN'DEN KINAMA

Yemen'deki meşru hükümet, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan destekli Aden merkezli Yemen hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili tarafından, İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meşru hükümet, Siyonist rejimin (İsrail) saldırısını ve Yemen topraklarının egemenliğini ihlal etmesini en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

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