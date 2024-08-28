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Telegram CEO'su Pavel Durov için kritik saatlere girildi | Macron'dan 6 yıl önce sürpriz teklif! MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor. Rusya, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürerken, Telegram'ın Gazze'deki İsrail soykırımını açık bir şekilde gösterdiği için MOSSAD tarafından hedef alındığını iddia edenler de var. Durov’un gözaltı süresinde kritik saatlere girilirken, Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Macron'la Telegram'ın kurucusu Durov'un 6 yıl önce görüştüğünü yazdı. Gazete, bu görüşmede Macron'un Durov'a süpriz bir teklifte bulunduğunu açıkladı. WSJ, Fransız güvenlik yetkililerinin, IŞİD'in militan devşirme ve saldırı planlama faaliyetlerini takip etmek için Telegramı'ı mercek altına aldığını ileri sürürken, bu bilginin MOSSAD üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırma amacıyla servis edilmiş olabileceği de akıllara geldi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:47
Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatlere girildi | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif! MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?

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2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.

Durov'un polisteki sorgusunda Fransa'ya kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağırdığını anlattığı iddia edildi.

Le Canard Chainé'nin haberine göre, Macron, Pavel'i akşam yemeğine davet etti. Pavel bu yemeğe katılmak için gittiği Paris'te gözaltına alındı.

Haberde, Cumhurbaşkanlığının bu iddiayı resmen yalanladığı ifade edildi.

Durov, Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nde gözaltında tutuluyor.Durov, Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nde gözaltında tutuluyor.

SÜRE BU GECE DOLACAK
Durov'un resmi tutukluluk süresi bu gece sona erecek.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov.Telegram'ın kurucusu Pavel Durov.

12 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
Fransız yargısı, Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un 12 ayrı suçtan sorgulandığını bildirdi.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu açıkladı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Fransız gazeteci Cyril Amursky'ye göre Durov bu suçlardan dolayı 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşları olan Pavel Durov'un davasını yakından takip ettiğini duyurdu.

Durov'un Paris'te tutuklanmasının ardından BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurduğunu da açıkladı.

Telegramın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme dondurulduTelegramın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu

TUTUKLANMASININ ARDINDAN SİYONİST BASKI MI VAR?
Durov'un tutuklanmasının ardında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmasının da yatabileceği de belirtiliyor.

Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD seçimi ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor.

Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor.Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor.

DİĞER META PLATFORMLARINDA DA BENZER SORUNLAR VAR
Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsinin Meta platformları için de geçerli olduğu açık.

Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlar Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmadan birkaç gün önce Kazakistan'da görüntülendi.Durov, Fransa'da gözaltına alınmadan birkaç gün önce Kazakistan'da görüntülendi.

MOSSAD'IN PARMAĞI MI VAR?
Durov'un gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD'ın parmağı olduğu iddia ediliyor.

Durov'un gözaltına alındığı esnada yanında bulunan kız arkadaşı olduğuna ileri sürülen Yulia Vavilova'dan haber alınamaması da bu iddiayı güçlendirdi.

Vavilova'nın Durov ile Fransa'ya gelmeden önce sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapması genç kadının Fransız polisine konum bilgisi paylaştığını düşündürttü.

Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Pavel Durov'un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO'sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?

MOSSAD'ın Fransa'da Durov'dan Telegram'ın şifrelerini almayı ve kullanıcılarının kişisel verilerine erişmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Böylece terör ve şantaj yöntemleriyle siyonist kontrolünde olmayan Telegram'ın tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefledikleri düşünülüyor.

Yulia VavilovaYulia Vavilova

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞINDA ROLÜ BÜYÜK
Diğer yandan Telgram Rusya Ukrayna savaşında da oldukça büyük bir öneme sahip.

Milyonlarca insanın savaş alanındaki gelişmeleri neredeyse gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinden takip ediyor.

Rus kamuoyu araştırmacısı olan Levada Center'a göre, bugün her 2 Rus vatandaşından 1'i bilgi edinmek ya da başkalarıyla iletişim kurmak için Telegram kullanıyor.

Uygulama güçlü şifreleme ve gizlilik ayarları nedeniyle askeri hassas bilgileri iletmek için çekici bir araç haline gelmiş durumda.


Telegram'dan akan bilgiler NATO tarafından kontrol edilemiyor.

Geçmiş dönemlerde Rus paralı asker gurubu olan Wagner'in Telegram kanalları üzerinden haberleştiği net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta öldürülen "NATO askerleri" Telegram kanallarında paylaşılıyor. Bu durum CIA ile NATO'yu zor durumda bırakıyor.

Fransa'nın Telegram'a uyguladığı baskının bir diğer sebebi ise Fransız ordusuna Afrika'da verilen zarar. Afrikalılar, Fransız işgal güçlerine karşı örgütlenmeyi Telegram üzerinden organize ediyor.

6 YIL ÖNCE SIR GÖRÜŞME
Konu gündemdeki yerini korurken, Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ)'dan da çarpıcı bir değerlendirme geldi. Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un 6 yıl önce görüştüğünü yazdı.

"OFİSİNİ PARİS'E TAŞI"
WSJ, daha önce basına yansımayan bu görüşmede Macron'un, Durov'a Telegram'ın ana ofisini Paris'e taşımasını teklif ettiğini öne sürdü.

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen Fransız yetkililere dayandırılan haberde, 2018'deki görüşmede Rus girişimcinin teklifi reddettiği belirtiliyor. Ayrıca bu görüşmede Macron'un Durov'a Fransız vatandaşlığı vermeyi değerlendirdiği de savunuluyor. Diğer yandan Fransız yetkililer, bu talebin Durov'dan geldiğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

2017'DE HACKLENDİ
Gazete, ayrıca girişimcinin cep telefonunun, bu buluşmadan bir yıl önce 2017'de Fransız istihbaratı tarafından hacklendiğini de ileri sürdü.

ŞAİBEYİ KALDIRMA AMACI MI TAŞIYOR?
Gazete, Fransız güvenlik yetkililerinin, IŞİD'in militan devşirme ve saldırı planlama faaliyetlerini takip etmek için Telegramı'ı mercek altına aldığını da iddia etti. Bu iddianın zamanlaması manidar bulunurken, MOSSAD üzerindeki şaibelerin ortadan kaldırılmak amacıyla böyle bir bilginin servis edilmiş olabileceği de akıllara geldi.

RUSYA ABD'Yİ İŞARET EDİYOR
Rusya'nın iddiasına göre ise Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington bulunuyor.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Volodin bir yazısında, "Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli" ifadelerini kullandı.

Siyasi analist Dmitriy Dirze ise yazdığı bir makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gittiğine dikkati çekti.

Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.

Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.

Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı. Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR
Tüm bu iddiaların ardından ülke genelinde 'Telegram'dan hassas mesajlarınızı silin' çağrıları yükselirken kullanıcılar Durov'un serbest kalması için protestolar düzenliyor.

Telegrama Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossadın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştuTelegrama Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossadın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
Telegram'a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad'ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu

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