Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatlere girildi | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif! MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
2017'DE HACKLENDİ
Gazete, ayrıca girişimcinin cep telefonunun, bu buluşmadan bir yıl önce 2017'de Fransız istihbaratı tarafından hacklendiğini de ileri sürdü.
ŞAİBEYİ KALDIRMA AMACI MI TAŞIYOR?
Gazete, Fransız güvenlik yetkililerinin, IŞİD'in militan devşirme ve saldırı planlama faaliyetlerini takip etmek için Telegramı'ı mercek altına aldığını da iddia etti. Bu iddianın zamanlaması manidar bulunurken, MOSSAD üzerindeki şaibelerin ortadan kaldırılmak amacıyla böyle bir bilginin servis edilmiş olabileceği de akıllara geldi.
RUSYA ABD'Yİ İŞARET EDİYOR
Rusya'nın iddiasına göre ise Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington bulunuyor.
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.
Volodin bir yazısında, "Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli" ifadelerini kullandı.
Siyasi analist Dmitriy Dirze ise yazdığı bir makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gittiğine dikkati çekti.
Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.
Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.
Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı.
PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR
Tüm bu iddiaların ardından ülke genelinde 'Telegram'dan hassas mesajlarınızı silin' çağrıları yükselirken kullanıcılar Durov'un serbest kalması için protestolar düzenliyor.