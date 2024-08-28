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Telegram CEO'su Pavel Durov için kritik saatler! Operasyonun arkasında kim var? ABD'nin seçim hamlesi mi? MOSSAD mı?

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor. Rusya, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürerken, Telegram'ın Gazze'deki İsrail soykırımını açık bir şekilde gösterdiği için MOSSAD tarafından hedef alındığını da iddia edenler var. Durov’un gözaltı süresinde kritik saatlere girilirken, Durov’un kız arkadaşı Yulia Vavilova’nın bir anda ortadan kaybolması komplo iddialarını güçlendirdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 11:48
Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatler! Operasyonun arkasında kim var? ABD’nin seçim hamlesi mi? MOSSAD mı?

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2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alındı.

SÜRE BU GECE DOLACAK
Fransa, Durov'u 24 saat boyunca gözaltında tutulduktan sonra, 72 saat daha gözaltında tutmak için başvuruda bulundu. Bu süre bu gece dolacak.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov.Telegram'ın kurucusu Pavel Durov.

12 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
Fransız yargısı, Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un 12 ayrı suçtan sorgulandığını bildirdi.

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu açıkladı.

Fransız gazeteci Cyril Amursky'ye göre Durov bu suçlardan dolayı 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşları olanPavel Durov'un davasını yakından takip ettiğini duyurdu.

Durov'un Paris'te tutuklanmasının ardından BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurduğunu da açıkladı.

Telegramın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme dondurulduTelegramın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu

TUTUKLANMASININ ARDINDAN SİYONİST BASKI MI VAR?
Ancak Durov'un tutuklanmasının ardında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmaması yatıyor.

Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD seçimi ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor.

Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor.Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor.

DİĞER META PLATFORMLARINDA DA BENZER SORUNLAR VAR
Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsinin Meta platformları için de geçerli olduğu açık.

Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlar Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmadan birkaç gün önce Kazakistan'da görüntülendi.Durov, Fransa'da gözaltına alınmadan birkaç gün önce Kazakistan'da görüntülendi.

MOSSAD'IN PARMAĞI MI VAR?
Durov'un gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD'ın parmağı olduğu iddia ediliyor.

Durov'un gözaltına alındığı esnada yanında bulunan kız arkadaşı olduğuna ileri sürülen Yulia Vavilova'dan haber alınamaması da bu iddiayı güçlendirdi.

Vavilova'nın Durov ile Fransa'ya gelmeden önce sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapması genç kadının Fransız polisine konum bilgisi paylaştığını düşündürttü.

Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?Pavel Durovun jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Pavel Durov'un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO'sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?

MOSSAD'ın Fransa'da Durov'dan Telegram'ın şifrelerini almayı ve kullanıcılarının kişisel verilerine erişmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Böylece terör ve şantaj yöntemleriyle siyonist kontrolünde olmayan Telegram'ın tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefledikleri düşünülüyor.

Yulia VavilovaYulia Vavilova

RUSYA- UKRAYNA SAVAŞINDA ROLÜ BÜYÜK
Diğer yandan Telgram Rusya Ukrayna savaşında da oldukça büyük bir öneme sahip.

Milyonlarca insanın savaş alanındaki gelişmeleri neredeyse gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinden takip ediyor.

Rus kamuoyu araştırmacısı olan Levada Center'a göre, bugün her 2 Rus vatandaşından 1'i bilgi edinmek ya da başkalarıyla iletişim kurmak için Telegram kullanıyor.

Uygulama güçlü şifreleme ve gizlilik ayarları nedeniyle askeri hassas bilgileri iletmek için çekici bir araç haline gelmiş durumda.


Telegram'dan akan bilgiler NATO tarafından kontrol edilemiyor.

Geçmiş dönemlerde Rus paralı asker gurubu olan Wagner'in Telegram kanalları üzerinden haberleştiği net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta öldürülen "NATO askerleri" Telegram kanallarında paylaşılıyor. Bu durum CIA ile NATO'yu zor durumda bırakıyor.

Fransa'nın Telegram'a uyguladığı baskının bir diğer sebebi ise Fransız ordusuna Afrika'da verilen zarar. Afrikalılar, Fransız işgal güçlerine karşı örgütlenmeyi Telegram üzerinden organize ediyor.

RUSYA ABD'Yİ İŞARET EDİYOR
Rusya'nın iddiasına göre ise Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington bulunuyor.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Volodin bir yazısında, "Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli" ifadelerini kullandı.

Siyasi analist Dmitriy Dirze ise yazdığı bir makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gitmesine dikkati çekti.

Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.

Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.

Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı. Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR
Tüm bu iddiaların ardından ülke genelinde 'Telegram'dan hassas mesajlarınızı silin' çağrıları yükselirken kullanıcılar Durov'un serbest kalması için protestolar düzenliyor.

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