Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatler! Operasyonun arkasında kim var? ABD’nin seçim hamlesi mi? MOSSAD mı?

Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor. DİĞER META PLATFORMLARINDA DA BENZER SORUNLAR VAR

Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsinin Meta platformları için de geçerli olduğu açık. Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlar Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

Yulia Vavilova RUSYA- UKRAYNA SAVAŞINDA ROLÜ BÜYÜK

Diğer yandan Telgram Rusya Ukrayna savaşında da oldukça büyük bir öneme sahip. Milyonlarca insanın savaş alanındaki gelişmeleri neredeyse gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinden takip ediyor. Rus kamuoyu araştırmacısı olan Levada Center'a göre, bugün her 2 Rus vatandaşından 1'i bilgi edinmek ya da başkalarıyla iletişim kurmak için Telegram kullanıyor. Uygulama güçlü şifreleme ve gizlilik ayarları nedeniyle askeri hassas bilgileri iletmek için çekici bir araç haline gelmiş durumda.

Telegram'dan akan bilgiler NATO tarafından kontrol edilemiyor. Geçmiş dönemlerde Rus paralı asker gurubu olan Wagner'in Telegram kanalları üzerinden haberleştiği net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta öldürülen "NATO askerleri" Telegram kanallarında paylaşılıyor. Bu durum CIA ile NATO'yu zor durumda bırakıyor.

Fransa'nın Telegram'a uyguladığı baskının bir diğer sebebi ise Fransız ordusuna Afrika'da verilen zarar. Afrikalılar, Fransız işgal güçlerine karşı örgütlenmeyi Telegram üzerinden organize ediyor. RUSYA ABD'Yİ İŞARET EDİYOR

Rusya'nın iddiasına göre ise Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington bulunuyor. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Volodin bir yazısında, "Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli" ifadelerini kullandı. Siyasi analist Dmitriy Dirze ise yazdığı bir makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gitmesine dikkati çekti.