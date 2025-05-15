Suudi Arabistan’dan Trump’a hamburgerli karşılama

Orta Doğu ziyareti kapsamında salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Donald Trump'ın hamburger TIR'ıyla karşılandığı anlar gündem oldu.

Riyad'da mor halılarla, develerle karşılanan Trump için özel bir jest yapıldığı ortaya çıktı.

SARAYIN ÖNÜNDE HAMBURGERLİ KARŞILAMA

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'a gelişi öncesinde Kraliyet Sarayı'nın önüne mobil bir McDonald's TIR'ı yerleştirdi.

Trump'a hamburgerli karşılama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump'ın Riyad ziyaretini takip eden gazetecilerin görev yaptığı "Medya Vahası" adlı medya merkezinin dışında park halinde duran bir McDonald's dorsesinin kısa videosu, günün erken saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı.

Benny Johnson paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Klibi paylaşanlar arasında yer alan muhafazakar gazeteci Benny Johnson, "Suudi Arabistan, Başkan Trump'ın ziyareti sırasında kendisine mobil bir McDonald's getirdi" diye yazdı.

ABD'liler sosyal medya hesaplarında Suudilerin bu hareketini "büyüleyici bir jest" ve "misafirperverliğin nihai bir işareti" olarak nitelendirdi.