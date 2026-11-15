Suriye’deki İsrail işgalinde "aldatmaca" itirafı: Tehdit yok, operasyonlar uydurma! Netanyahu'nun söylemi çöktü
İsrail basınına yansıyan asker itirafları, Suriye topraklarındaki işgalin sürdürülmesi için uydurulan senaryoları gün yüzüne çıkardı. Golan Tepeleri ve Suriye’nin işgal altındaki bölgelerinden dönen asker ve komutanlar, yüksek maliyetli askeri varlığın gerçek olmayan tehdit algılarıyla gerekçelendirildiğini ortaya koydu. Netanyahu hükümetinin tampon bölge ve köylerin kontrolünü güvenlik gerekçesiyle savunmasına rağmen, sahada görev yapan isimler sivil halkla karşı karşıya gelinmesine yol açan sözde önleyici operasyonların tamamen uydurma olduğunu ifade etti.
İşgal altındaki Suriye topraklarında görev yapan İsrail asker ve komutanları, işgalin devamını sağlamak amacıyla gerçek tehdit bulunmayan bölgelerde sivil halkla karşı karşıya gelmelerine yol açan sözde "önleyici operasyonlar" uydurulduğunu itiraf etti.
GOLAN'DA İŞGALİ SÜRDÜRME BAHANESİ
İsrail basınından Haaretz gazetesinin haberinde, işgal altındaki Suriye topraklarında askeri varlık bulundurmanın yüksek maliyetine ve işgalin gerekçelendirilmesine yönelik asker itiraflarına yer verildi.
İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan asker ve komutanların değerlendirmelerini aktaran gazete, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını devam ettirmek için sahadaki tehditleri abarttığını ve operasyonları bu varlığı sürdürme bahanesi olarak kullandığını yazdı.
Suriye'deki görevlerinden dönen asker ve komutanlar, İsrail'in neredeyse hiçbir olayın yaşanmadığı bölgede büyük ve maliyetli askeri güç bulundurduğunu, işgali gerekçelendirmek için önleyici operasyonlar uydurduğunu kaydetti.
ALDATMACA İTİRAFI
Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgelerde görev yapan ve kimliği açıklanmayan "H" adlı komutan, İsrail ordusu ve siyasi yönetiminin sahadaki askeri varlığı sürdürmek için aldatıcı yönteme başvurduğunu dile getirdi.
İşgali gerekçelendirmek amacıyla sahadaki durumun tehlikeli olduğu yönünde anlatı oluşturulduğunu vurgulayan İsrailli komutan, "Operasyonel faaliyetlerin büyük bölümü, bulunduğumuz yerde kalmak için bir bahaneden ibaret. Hiçbir şey görmüyorsunuz, hiçbir şey yok ve bu da bütün olayı tamamen anlamsız gösteriyor." ifadelerini kullandı.
AZILI SİYONİST ASKERLER BİLE MOTİVE OLAMIYOR
Söz konusu komutan, İsrail ordusu ve siyasi yönetiminin kamuoyuna tehdit olarak sunduğu durum ve sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumun, ideolojik bağlılığı bulunan askerlerin dahi motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.
YALANIN BAŞI NETANYAHU
Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin yeni mevzilerin işgal edilmesini, tampon bölgenin ve ötesindeki köylerin kontrol altına alınmasını kuzeydeki yerleşim yerlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik güvence olarak gördüğü aktarıldı.
Buna karşın Suriye'deki görevlerinden dönen İsrail asker ve komutanlarının sahada tamamen farklı tablo çizdiği ve işgal politikasının dayandırıldığı tehdit söyleminin gerçeklerle örtüşmediği vurgulandı.
BEYAZ KAMYON KORKUSU
Haaretz gazetesi, Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgelerde yakın zamanda görev yapan "G" adlı askerin ifadelerini paylaştı.
Askerlerin sürekli hayali tehdit senaryolarıyla sahada tutulduğuna işaret eden "G" adlı asker, "Sürekli tekrarladıkları söylem, beyaz kamyonların (silahlı kişilerin bulunduğu araçların) her an gelebileceğiydi. Orada bulunduğumuz süre boyunca hiçbir şey yaşanmadı." diye konuştu.