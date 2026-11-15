İşgal altındaki Suriye topraklarında görev yapan İsrail asker ve komutanları, işgalin devamını sağlamak amacıyla gerçek tehdit bulunmayan bölgelerde sivil halkla karşı karşıya gelmelerine yol açan sözde " önleyici operasyonlar " uydurulduğunu itiraf etti.

Haaretz gazetesinde yayımlanan itiraflar, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarında ve Golan Tepeleri’nde askeri varlığını sürdürmek için gerçek olmayan tehdit algıları ürettiğini ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

Suriye'deki görevlerinden dönen asker ve komutanlar, İsrail'in neredeyse hiçbir olayın yaşanmadığı bölgede büyük ve maliyetli askeri güç bulundurduğunu , işgali gerekçelendirmek için önleyici operasyonlar uydurduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan asker ve komutanların değerlendirmelerini aktaran gazete, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını devam ettirmek için sahadaki tehditleri abarttığını ve operasyonları bu varlığı sürdürme bahanesi olarak kullandığını yazdı.

ALDATMACA İTİRAFI

Suriye'de İsrail işgali altındaki bölgelerde görev yapan ve kimliği açıklanmayan "H" adlı komutan, İsrail ordusu ve siyasi yönetiminin sahadaki askeri varlığı sürdürmek için aldatıcı yönteme başvurduğunu dile getirdi.

İşgali gerekçelendirmek amacıyla sahadaki durumun tehlikeli olduğu yönünde anlatı oluşturulduğunu vurgulayan İsrailli komutan, "Operasyonel faaliyetlerin büyük bölümü, bulunduğumuz yerde kalmak için bir bahaneden ibaret. Hiçbir şey görmüyorsunuz, hiçbir şey yok ve bu da bütün olayı tamamen anlamsız gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Görevlerinden dönen İsrail asker ve komutanları, neredeyse hiçbir olayın yaşanmadığı bölgelerde sivil halkla karşı karşıya gelmelerine yol açan sözde “önleyici operasyonlar” uydurulduğunu bildirdi.

AZILI SİYONİST ASKERLER BİLE MOTİVE OLAMIYOR

Söz konusu komutan, İsrail ordusu ve siyasi yönetiminin kamuoyuna tehdit olarak sunduğu durum ve sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumun, ideolojik bağlılığı bulunan askerlerin dahi motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.