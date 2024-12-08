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Suriye'de mahkumlar serbest kaldı! Esad'ın işkence merkezi Saydnaya yeniden gündem oldu

Muhalifler, 54 yıllık Esad rejimine son vererek Şam’ı ele geçirdi. Cezaevlerindeki binlerce mahkum özgürlüğüne kavuşurken, rejimin korkunç işkence merkezi Saydnaya yeniden gündemde.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:35 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:35
Suriye’de mahkumlar serbest kaldı! Esad’ın işkence merkezi Saydnaya yeniden gündem oldu

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Suriye'de muhalifler, 12 gün süren hızlı ilerleyişin ardından Şam'a girerek 54 yıllık Esad rejimine son verdi. Aynı zamanda, 61 yıllık Baas yönetimi de tarihe karıştı.

Beşar Esad'ın yenilginin ardından ülkeden kaçtığı iddia edilirken, muhalifler kendilerini yeni hükümet olarak ilan etti. Çatışmalarda Suriye ordusunu mağlup eden muhalifler, cezaevlerindeki mahkumları serbest bırakmaya başladı.

Esad rejimi altında yıllarca esaret ve işkence gören mahkumlar, muhaliflerin kontrolü ele almasıyla özgürlüklerine kavuştu.

Hapishanelerden çıkan mahkumlar sokaklara akın ederken, kimileri kutlamalara katıldı, kimileri ise çevresindekileri meraklı gözlerle izledi.

10 yıl sonra serbest kalan mahkum10 yıl sonra serbest kalan mahkum

"10 YILDIR HAPİSTEYDİM"

Muhalifler tarafından serbest bırakılan bir mahkum, özgürlüğünün heyecanıyla sokaklarda dolaşırken, kendisini görüntüleyenlere "10 yıldır hapisteydim" dedi.

Bir diğer mahkum ise çevresindekilere ne olduğunu sorduğunda, "Rejim çöktü" yanıtını aldı. Bu cevap, yüzünde tarifsiz bir mutluluk oluşturdu.

Rejimin işkence merkezi: Saydnaya Hapishanesi Rejimin işkence merkezi: Saydnaya Hapishanesi

REJİMİN İŞKENCE MERKEZİ 'SAYDNAYA'

Esad rejiminin çöküşüyle birlikte yıllardır hapishanelerde işkence gören muhalifler serbest bırakılırken, rejimin kanlı işkence merkezleri yeniden gündeme geldi.

Bu merkezlerin en korkuncu, Şam'a 40 kilometre uzaklıktaki Saydnaya Hapishanesi'ydi. Burada, Esad rejimi on binlerce tutukluyu katletti. Saydnaya'ya girenlerin çoğu bir daha geri dönemezken, çıkan az sayıdaki kişi de derin travmalarla hayatta kaldı.

Saydnaya'da hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise mezarlara bile konulmadı; bir fabrikada topluca yakılarak yok edildi.

Saydnaya hapishanesiSaydnaya hapishanesi

BİNLERCE KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümetinin Saydnaya Cezaevi'nde 2011 ile 2015 yılları arasında "toplu asma" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini raporlarla ortaya koymuştu. Rapora göre, her hafta veya iki haftada bir, ortalama 50 kişilik gruplar cezaevi hücresinden çıkarılarak asılarak infaz ediliyordu. Bu süreçte, çoğunluğunu hükümete karşı olduğuna inanılan sivillerin oluşturduğu binlerce kişi, Saydnaya Cezaevi'nde gizli bir şekilde infaz edildi.

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