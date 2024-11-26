Süper yat Kızıldeniz’de battı! Onlarca turist kayıp

Sea Story adlı teknenin Mısır'da dalış gezileri için popüler bir mercan kayalığı olan Hurghada'nın Shaab Satayah bölgesi yakınlarında battığı bildirildi. Yerel medyaya göre, mürettebattan biri saat 05.30'da bir tehlike sinyali gönderdi, ardından yat radardan çıktı ve iletişimi kaybetti. Teknenin 24 Kasım'da Marsa Alam'daki Ghalib limanından dalış turuna çıkması ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya varması planlanıyordu. Gemide farklı ülkelerden 31 turistin yanı sıra 14 mürettebat da bulunuyordu. Kızıldeniz Valisi Amr Hanafy, bazı turistlerin kurtarıldığını söyledi ancak kaç kişinin kayıp olduğunu açıklamadı. Olaydan kurtulan az sayıda kişinin tedavi edilmek üzere kıyıya ulaştırıldığı bildirildi.