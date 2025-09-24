Sivil inisiyatifle kendilerini koruyan bir birlik olmadığını belirten Şuayb Ordu ise şu ifadeleri kullandı: Resmen kedinin fare ile oynadığı gibi canları istediği gibi gelip bombalıyorlar. İsterlerse gerçek isterlerse yanıcı bomba da atabilirler. Şuan sadece ses bombası atıyorlar. Yelkenlere zarar verecek şekilde davranıyorlar. Bu demek oluyor ki muhtemelen yakınlarda bir gemi ya da gemiler var. Oradan dron kaldırıyorlar.

Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı da canlı yayınına bağlanarak son durumu aktardı. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı. Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak "Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır. " çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor. Saldırılarında bombaları tepeden bırakmıyorlar. Daha çok bomboyı tıpkı mermi ateşler gibi yatay pozisyonda geminin seviyesine gelerek alçalıp bombayı gemiye fırlatıyor.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.



İTALYAN DONANMASI HAREKETE GEÇTİ



İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya'nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.







İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto:

"Filoda bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için bu gece, Deniz Kuvvetleri'nin Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit'in kuzeyinde seyir halinde bulunan Fasan çok amaçlı fırkateyninin derhal müdahalesine onay verdim. Fırkateyn, olası kurtarma faaliyetleri için bölgeye doğru hareket ediyor."

Böylece İtalyan hükümeti, hem diplomatik hem de askeri kanaldan devreye girerek gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.