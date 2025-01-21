Soykırımcı İsrail’in işkenceci yüzü rehine takasında ortaya çıktı!

İsrail-Hamas arasında 471 gün süren çatışma, yerini 6 haftalık ateşkese bıraktı. Bu çerçevede Hamas, Rumi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari adlı rehineleri, serbest bıraktı.

Kadınların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Bir rehinenin üzerindeki Filistin bayraklı kıyafet dikkatlerden kaçmadı. Bir diğerinin elindeki çantada, serbest bırakıldıklarına dair belge ve alıkonuldukları sürece çekildikleri fotoğraflar yer aldı.

Üç kadının aileleriyle buluşma anlarındaki yaşadıkları sevinç, objektiflere yansıdı. Aynı şekilde Filistinli annelerin de çocuklarına kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Bu arada İsrail'in serbest bıraktığı 90 kişinin içindeki bazı Filistinli gençlerin hapishanelerde gördükleri işkenceler nedeniyle ayakta duracak hallerinin olmadığı anlaşıldı. İki görüntü arasındaki fark, insanların vicdanlarını sızlattı.

Herkes, "İşte İsrail vahşeti" demekten kendini alamadı. Bu arada ateşkes sonrası Gazze'ye dönen vatandaşlar, büyük bir yıkımla karşılaştı. Hiç kimse evlerini ve işyerlerini, bıraktıkları yerde bulamadı.

Filistinli tutuklu Nidaa Zaghebi, dün sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Cenin'e ulaştı. Kızıyla kucaklaştı.