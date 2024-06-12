Soykırımcı İsrail’den Batı Şeria’da katliam: 6 Filistinli şehit edildi





Bölge kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri evin abluka altına alınması sırasında megafonlarla aranan bir gencin kendilerine teslim edilmesi çağrısı yaptı. Ayrıca aynı süreçte Apache helikopterleri çevrede yoğun uçuş yaparken, çatışmalarda yaralananlara sağlık müdahalesi için bölgeye gelen ambulansların girişine de engel oldu.

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