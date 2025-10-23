PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA... Trump-Putin zirvesi iptal edildi! İki liderin görüşme hazırlıkları ve tarih belirsizliğini koruyor

Son dakika haberi... .ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'da yapılması planlanan Putin görüşmesini iptal etti. Kremlin ve Budapeşte'den karşılıklı açıklamalar geldi, hazırlıklar sürüyor.

SON DAKİKA... Trump-Putin zirvesi iptal edildi! İki liderin görüşme hazırlıkları ve tarih belirsizliğini koruyor

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan iki liderin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Budapeşte'de bir araya gelebileceklerini açıklamasından sonra "Görüşmek istemediğini" söylemişti. Trump ve Putin arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin karmaşa sürüyor. Trump'ın açıklamasından sonra bir açıklama da Rusya tarafından açıklama gelmiş, Rusya tarafı Putin-Trump zirvesine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini duyurmuştu. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve için "bir tarih belirlenmediğini" ifade ederek "Ancak öncesinde dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Zaman alabilir" demişti. Trump'ın "zaman kaybetmemek için görüşmek istemediği" ifadeleri sorulan Peskov, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor" demişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump ile Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Başbakan Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun şu anda Washington'da olduğunu belirterek, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti.

Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti. Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.

