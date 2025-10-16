PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Soykırımcı İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor

Katil İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarını düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi.

İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü.

İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi.

Hedef alınan GWB'ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

"Bekaa Vadisi'nde (doğu) ve Lübnan'ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah'a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlediğini" iddia etti.

