Son dakika haberleri… İsrail Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen Gazze'nin güneyinde yüz binlerce kişinin sığındığı Refah'ta saldırıları sürdürüyor.
Son dakika haberleri… İsrail Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen "saldırıları durdur" kararına rağmen Gazze'nin güneyinde yüz binlerce kişinin sığındığı Refah'ta saldırıları sürdürüyor.
İSRAİL YİNE ÇADIR KENTİ VURDU
Filistinli sağlık yetkilileri İsrail'in Refah'ın batısındaki bölgeye daha fazla hava saldırısı düzenleyerek 20 kişiyi öldürdüğünü ve onlarca kişiyi yaraladığını bildirdi.
İŞGAL TANKLARI REFAH'IN MERKEZİNDE
Pazar gecesi Refah'ta çadırları bombalayan ve 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail ordusu kara saldırısına başladı. İsrail tankları, bölge sakinlerinin bildirdiği en kötü bombardıman gecelerinden birinde batı mahallelerine doğru ilerledi.
Bölge sakinleri, İsrail tanklarının Batı Refah'a Zurub tepesi üzerinde ve çevresinde konuşlandırıldığını ve İsrail güçlerinin üç hafta önce saldırı başlattığı Mısır sınır kapısı yakınındaki bölgeden ilerlediğini söyledi.
Filistinli yetkililer İsrail'in dün gece 16 Filistinliyi daha öldürdüğünü duyurdu.
BİR MİLYON KİŞİ KAÇTI
BM Filistinli Mülteciler Ajansı'nın (UNRWA) Salı günü bildirdiğine göre, Mayıs ayının başından bu yana İsrail'in Refah'taki saldırısından yaklaşık bir milyon kişi kaçtı.
DSÖ'DEN İSRAİL'E KINAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.
Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Saldırıda yaralananlar, tedavi için halihazırda tamamıyla dolu olan DSÖ destekli travma stabilizasyon noktasının yanı sıra Refah'taki diğer sahra hastanelerine sevk edildi." ifadesini kullandı.
Refah'ta şiddetin artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, 1 milyon yerinden edilmiş kişinin bir kez daha yerinden edildiğini ve "Gazze'de bulunmayan güvenliğin arayışında olduğunu" kaydetti.
Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması, yakıt kıtlığı yaşanması, insani yardımların Gazze'ye girişi ve dağıtılmasındaki sorunların yanı sıra yardım misyonlarının sık sık gecikmesi ile reddedilmesinin oluşturduğu olumsuz duruma işaret eden Ghebreyesus, bu durumun sağlık sistemini destekleme yeteneklerini kısıtladığını ifade etti.
Gazze'deki hastanelerin yalnızca 3'te 1'inin kısmen işlevsel durumda olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bunların, yeterli malzeme, ekipman, yakıt eksikliği ve yorgun personel nedeniyle ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını vurguladı.
Ghebreyesus, paylaşımında "Refah Sınır Kapısı'nı açın. Görevlilerin zamanında ilerleyebildiğinden emin olun. Sivilleri ve sağlık hizmetlerini koruyun. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerine yer verdi.