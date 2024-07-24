Son dakika: Nepal’de yolcu uçağı düştü: 18 kişi hayatını hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği bildirildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, yaptığı açıklama, Saurya hava yolu şirketine ait uçaktaki 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, pilotun da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

The Kathmandu Post'a konuşan görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.

Pokhara'ya giden uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunduğu ve kazanın yerel saatle 11:00 civarında meydana geldiği bildirildi.

UÇAKTA 19 KİŞİ VARDI

The Kathmandu Post'un bildirdiğine göre, Saurya Airlines'a ait bir uçak, çarşamba günü Nepal'in Katmandu kentindeki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış sırasında düştü. TIA sözcüsü Premnath Thakur, Pokhara'ya giden uçağın mürettebatı da dahil olmak üzere 19 kişinin, saat 11:00 civarında kazaya uğradığını söyledi.