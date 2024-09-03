Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan Rusya’da yapılacak BRICS Zirvesi’ne daveti kabul etti | Nedir bu BRICS?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS





NEDİR BU BRICS?



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O'Neill tarafından hazırlanan 'Building Better Global Economic BRICS' raporunda kullanılmıştı.