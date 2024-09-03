Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan Rusya’da yapılacak BRICS Zirvesi’ne daveti kabul etti | Nedir bu BRICS?

Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
BLOOMBERG'TEN "TÜRKİYE BAŞVURU YAPTI" İDDİASI
ABD merkezli Bloomberg haber sitesi Türkiye'nin BRICS topluluğuna üye olmak için başvuru yaptığını iddia etti.
Bloomberg'in "konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberde "Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığı" belirtildi.
TÜRKİYE'NİN BRICS MESAİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran 2024'te önce Çin'e gitti sonrasında BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulundu.
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
O dönem BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi. Hakan Fidan'ı kabul eden Putin ise "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
NEDİR BU BRICS?
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O'Neill tarafından hazırlanan 'Building Better Global Economic BRICS' raporunda kullanılmıştı.
BRICS ülkeleri şu şekilde;
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.