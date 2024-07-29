Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24'ün haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI
NNA'nın haberine göre, araca düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı, motosikletteki saldırıda ise bir kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki kişi yaralandı.
Yaralıların yakındaki Tebnin kasabasındaki Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Lebanon 24 televizyonu ise ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirterek, her iki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ALMAN HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURDU
Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.
Lufthansa basın departmanından, AA muhabirine yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.
Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.
Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.