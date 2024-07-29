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Son dakika: İsrail'den Lübnan'a saldırı! Golan Tepeleri'nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti! Almanlar uçuşları durdurdu

Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:35
Son dakika: İsrail’den Lübnan’a saldırı! Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti! Almanlar uçuşları durdurdu

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Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24'ün haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldı.

İsrail, Lübnan'a saldırıya mı hazırlanıyor?

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

NNA'nın haberine göre, araca düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı, motosikletteki saldırıda ise bir kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki kişi yaralandı.

Yaralıların yakındaki Tebnin kasabasındaki Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

26.07.2024 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Kefr Şuba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.26.07.2024 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Kefr Şuba bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Lebanon 24 televizyonu ise ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirterek, her iki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ALMAN HAVAYOLLARI UÇUŞLARI DURDURDU

Alman hava yolu firması Lufthansa'nın güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

Lufthansa basın departmanından, AA muhabirine yapılan açıklamada, ilk olarak 5 Ağustos'a kadar Beyrut'a olan uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Lufthansa ile aynı gruba bağlı Swiss ve Eurowings hava yollarının da güvenlik gerekçesiyle uçuşlarının durdurulduğu belirtildi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunun bir sonraki durum değerlendirmesinde ele alınacağı öğrenildi.

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