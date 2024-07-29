Son dakika: İsrail’den Lübnan’a saldırı! Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24'ün haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

NNA'nın haberine göre, araca düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı, motosikletteki saldırıda ise bir kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki kişi yaralandı.

Yaralıların yakındaki Tebnin kasabasındaki Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Lebanon 24 televizyonu ise ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirterek, her iki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.