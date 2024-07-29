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Son dakika: İsrail'den Lübnan'a saldırı! Golan Tepeleri'nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:24 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:28
Son dakika: İsrail’den Lübnan’a saldırı! Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri... Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ve Lebanon24'ün haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Mays el-Cebel ve Çakra kasabaları arasındaki Kalaa yolunda bir araba ve bir motosikleti hedef aldı.

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NNA'nın haberine göre, araca düzenlenen saldırıda iki kişi yaralandı, motosikletteki saldırıda ise bir kişi öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu iki kişi yaralandı.

Yaralıların yakındaki Tebnin kasabasındaki Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Lebanon 24 televizyonu ise ölü sayısının daha yüksek olduğunu belirterek, her iki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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