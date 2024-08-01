Son dakika haberleri... İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif 'i öldürdüklerini iddia etti. IDF'nin iddialarının ardından Hamas'tan gelen açıklamada Deif hakkında Hamas dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

İsrail basını İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Deif'in üzerini çizdiği bir fotoğrafını paylaştı. Gallant'ın Deif suikastının "savaşın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı ve Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin yok edilmesinde önemli bir adım" açıklamasını yaptığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif 'in 13 Temmuz'da düzenlenen hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre Deif'in hayatını kaybettiğini kesin olarak teyit eden ek istihbarat bugün alındı.

HAMAS YALANLADI

Hamas lideri İzzet el-Rişk'ten ilk açıklama geldi. İzzet el Rişk, "Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, İsrail'de "Filistin'in beyni" olarak biliniyor.

İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberban geçtiğimiz aylarda New York Times gazetesine konuşmuş ve "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık." demişti.

İsrail ordusundan bir yetkili ise çatışmalar sırasında Deif'i iki kez öldürmeye çalıştıklarını söyledi. 20 yıldır düzenlenen 7. Suikast girişiminden de kurtulan Deif, İsrail ordusunun öncelikli hedefi.

Orta Doğu Güvenlik Uzmanı Matthew Levitt ise BBC'ye verdiği demeçte "İsrail ordusunda Hamas'ın askeri kanadı için eşsis öneme sahip gördükleri insanların bir listesi var. Bu listenin başında Muhammed Deif yer alıyor." İfadesini kullandı.