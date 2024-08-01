Son dakika haberleri... İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i öldürdüklerini iddia etti.

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğü iddia edildi.

MUHAMMED DEİF ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

IDF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

IDF ve Shin Bet, 13 Temmuz 2024'te IDF ve Shin Bet'in ortak operasyonuyla savaş uçaklarının Han Yunus bölgesine saldırdığını ve şimdi, istihbarat kontrolünün ardından saldırının Muhammed'i öldürdüğünün doğrulanabileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da düzenlenen hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre Deif'in hayatını kaybettiğini kesin olarak teyit eden ek istihbarat bugün alındı.

HAMAS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail ordusu Muhammed Deif'in öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail basını İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Deif'in üzerini çizdiği bir fotoğrafını paylaştı. Gallant'ın Deif suikastının "savaşın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı ve Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin yok edilmesinde önemli bir adım" açıklamasını yaptığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, İsrail'de "Filistin'in beyni" olarak biliniyor.

İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberban geçtiğimiz aylarda New York Times gazetesine konuşmuş ve "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık." demişti.

İsrail ordusundan bir yetkili ise çatışmalar sırasında Deif'i iki kez öldürmeye çalıştıklarını söyledi. 20 yıldır düzenlenen 7. Suikast girişiminden de kurtulan Deif, İsrail ordusunun öncelikli hedefi.

Orta Doğu Güvenlik Uzmanı Matthew Levitt ise BBC'ye verdiği demeçte "İsrail ordusunda Hamas'ın askeri kanadı için eşsis öneme sahip gördükleri insanların bir listesi var. Bu listenin başında Muhammed Deif yer alıyor." İfadesini kullandı.