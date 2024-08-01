SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i öldürdüklerini iddia etti

Son dakika haberleri... İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i öldürdüklerini iddia etti. Hamas'tan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail basını İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Deif'in üzerini çizdiği bir fotoğrafını paylaştı. Gallant'ın Deif suikastının "savaşın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı ve Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin yok edilmesinde önemli bir adım" açıklamasını yaptığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 11:37 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 12:37
Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i öldürdüklerini iddia etti.

Hamas'in askeri lideri şehit oldu!

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğü iddia edildi.

MUHAMMED DEİF ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

IDF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

IDF ve Shin Bet, 13 Temmuz 2024'te IDF ve Shin Bet'in ortak operasyonuyla savaş uçaklarının Han Yunus bölgesine saldırdığını ve şimdi, istihbarat kontrolünün ardından saldırının Muhammed'i öldürdüğünün doğrulanabileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da düzenlenen hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. İsrail gazetesi The Jerusalem Post'a göre Deif'in hayatını kaybettiğini kesin olarak teyit eden ek istihbarat bugün alındı.

HAMAS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail ordusu Muhammed Deif'in öldürüldüğünü iddia ederken Hamas'tan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail basını İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Deif'in üzerini çizdiği bir fotoğrafını paylaştı. Gallant'ın Deif suikastının "savaşın hedeflerine ulaşılmasına yardımcı ve Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin yok edilmesinde önemli bir adım" açıklamasını yaptığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif, İsrail'de "Filistin'in beyni" olarak biliniyor.

İSRAİL DEFALARCA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberban geçtiğimiz aylarda New York Times gazetesine konuşmuş ve "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık." demişti.

İsrail ordusundan bir yetkili ise çatışmalar sırasında Deif'i iki kez öldürmeye çalıştıklarını söyledi. 20 yıldır düzenlenen 7. Suikast girişiminden de kurtulan Deif, İsrail ordusunun öncelikli hedefi.

Orta Doğu Güvenlik Uzmanı Matthew Levitt ise BBC'ye verdiği demeçte "İsrail ordusunda Hamas'ın askeri kanadı için eşsis öneme sahip gördükleri insanların bir listesi var. Bu listenin başında Muhammed Deif yer alıyor." İfadesini kullandı.

İsrail defalarca suikast düzenledi! İşte Aksa Tufanı’nın arkasındaki isim: Misafirİsrail defalarca suikast düzenledi! İşte Aksa Tufanı’nın arkasındaki isim: Misafir

Yürüyen ölü adam! Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: İsrail’i tamamen çözdü MOSSAD’ı yıllarca kandırdıYürüyen ölü adam! Aksa Tufanı’nın sorumlusu Bibi’nin baş düşmanı: İsrail’i tamamen çözdü MOSSAD’ı yıllarca kandırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?
Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Namazını Hamaney kıldırdı: Alanda on binlerce kişi var
İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı
Özgür Özel’den çarpıcı açıklama: Genel Başkan olduktan sonra Erdoğan’a dosya teslim ettim! BYD’nin Türkiye’ye gelmesini destekliyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Beşiktaş’a Sambacı yıldız! Görüşmeler başladı
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
SON DAKİKA