Son dakika.. İsrail Refah'ı vurdu: Ateşkes ihlal edildi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, saldırı sonucu bölgede büyük patlamalar meydana geldi. Refah'ta sivillerin yaşadığı mahallelerde hasar oluşurken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyası The Times of Israel'de yer alan haberde, Hamas'ın,Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki İsrail güçlerine saldırı düzenlediği ve bunun üzerine işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısı düzenlediği iddia edildi.

