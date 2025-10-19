PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika.. İsrail Refah'ı vurdu: Ateşkes ihlal edildi

Son dakika.. İşgalci İsrail ordusunun, Gazze' Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu büyük patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail medyası da saldırıları doğruladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika.. İsrail Refah'ı vurdu: Ateşkes ihlal edildi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklara göre, saldırı sonucu bölgede büyük patlamalar meydana geldi. Refah'ta sivillerin yaşadığı mahallelerde hasar oluşurken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyası The Times of Israel'de yer alan haberde, Hamas'ın,Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki İsrail güçlerine saldırı düzenlediği ve bunun üzerine işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı | Tatar oyunu kullandı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"
Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Hamas Gazze'nin yönetiminde rol almak istemiyor"
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı