Devlet televizyonu CCTV, bildirinin 21-23 Temmuz tarihlerinde Pekin'de düzenlenen gruplar arası uzlaşı diyaloğunun kapanış töreninde imzalandığını bildirdi.

CGTN'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, El Fetih ve Hamas'ın liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grubun, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de hazır bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Hamas ve Fetih harelet,, yaklaşık 17 yıldır devam eden anlaşmazlıkları sona erdirmek amacıyla uzlaşı çabalarını görüşmek üzere nisan ayında Çin'de bir araya gelmişti.

DIŞİŞLERİNDEN MEMNUNİYET MESAJI

Dışişleri Bakanlığından Filistinli grupların kabul ettikleri bildiriye yönelik memnuniyet mesajı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

Filistinlilerarası uzlaşı sürecine ÇHC'nin katkılarını takdirle karşılıyoruz.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır.

Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.