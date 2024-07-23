Filistin örgütü ve siyasi partisi Fetih Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Aloul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Filistin İslamcı hareketi Hamas'ın üst düzey üyesi Musa Ebu Marzuk

Son dakika haberleri... Hamas hareketi, Filistinli gruplar arasında Çin 'de yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Çin devlet medyasına göre, Filistinli gruplar salı sabahı Çin'de Pekin Deklarasyonu'nu imzalayarak bölünmüşlüklerini sona erdirme ve Filistin birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Devlet televizyonu CCTV, bildirinin 21-23 Temmuz tarihlerinde Pekin'de düzenlenen gruplar arası uzlaşı diyaloğunun kapanış töreninde imzalandığını bildirdi.

CGTN'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, El Fetih ve Hamas'ın liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grubun, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de hazır bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Hamas ve Fetih harelet,, yaklaşık 17 yıldır devam eden anlaşmazlıkları sona erdirmek amacıyla uzlaşı çabalarını görüşmek üzere nisan ayında Çin'de bir araya gelmişti.

GİZLİ GÖRÜŞME İFŞA OLDU

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD, İSRAİL VE BAE'DEN GAZZE TOPLANTISI

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail ve BAE'nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi'de, İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği" iddia edildi.

Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in katıldığı belirtildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR BİRLİK MESAJI VERDİ

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurmuştu.

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.