Filistin örgütü ve siyasi partisi Fetih Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Aloul, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Filistin İslamcı hareketi Hamas'ın üst düzey üyesi Musa Ebu Marzuk

Son dakika haberleri... Hamas hareketi, Filistinli gruplar arasında Çin 'de yapılan toplantının ulusal birlik yolunda önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Çin devlet medyasına göre, Filistinli gruplar salı sabahı Çin'de Pekin Deklarasyonu'nu imzalayarak bölünmüşlüklerini sona erdirme ve Filistin birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Devlet televizyonu CCTV, bildirinin 21-23 Temmuz tarihlerinde Pekin'de düzenlenen gruplar arası uzlaşı diyaloğunun kapanış töreninde imzalandığını bildirdi.

CGTN'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, El Fetih ve Hamas'ın liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 Filistinli grubun, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de hazır bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Hamas ve Fetih harelet,, yaklaşık 17 yıldır devam eden anlaşmazlıkları sona erdirmek amacıyla uzlaşı çabalarını görüşmek üzere nisan ayında Çin'de bir araya gelmişti.