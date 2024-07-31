İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hamas lideri Haniye şehit oldu! Terör devleti İsrail, Gazze'deki sistematik soykırımına devam ederken bölgede yanan ateşi körükleyecek bir gelişme yaşandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin Tahran 'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olduğu öğrenildi. SUİKASTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI LÜBNAN BAHANE MİYDİ? Suudi haber ajansı El-Hadath ve İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Haniye'nin Tahran'ın kuzeyindeki özel gazi lojmanlarından birinde kaldığı belirtildi. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi. AHaber CANLI YAYIN



NEDEN TAHRAN'DAYDI?



Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi. HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA



Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.



Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:



Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.



Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.



Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq



"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"



Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi. İRAN'DAN TEHDİT: KANI BOŞA AKMAYACAK İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin "kanının boşuna harcanmayacağını" söyledi. NETANYAHU'DAN İSRAİL BASININA TALİMAT İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu MAHMUD ABBAS'TAN KINAMA Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı. Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ABD İRAN'I İŞARET ETTİ ABD gazetesi New York Times, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine dikkat çekti. New York Times'ın haberinde "Cinayetin işlendiği Tahran ise dikkat çekiciydi. Son yıllarda Haniye'nin ana üssü, İsrail'in gayrı resmi ilişkilerini sürdürdüğü Katar oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail Katar'daki Hamas liderlerini öldürmedi." ifadelerine yer verilirken



FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?



Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.