Terör devleti İsrail, Gazze'deki sistematik soykırımına devam ederken bölgede yanan ateşi körükleyecek bir gelişme yaşandı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
'nin Tahran
'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olduğu öğrenildi.
SUİKASTIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI LÜBNAN BAHANE MİYDİ?
Suudi haber ajansı El-Hadath ve İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Haniye'nin Tahran'ın kuzeyindeki özel gazi lojmanlarından birinde kaldığı belirtildi. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi.
NEDEN TAHRAN'DAYDI?
Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA
Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.
Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:
Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.
Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.
Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.
Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq
"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"
Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi.
İRAN'DAN TEHDİT: KANI BOŞA AKMAYACAK
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin "kanının boşuna harcanmayacağını" söyledi.
NETANYAHU'DAN İSRAİL BASININA TALİMAT
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
MAHMUD ABBAS'TAN KINAMA
Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı.
Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas
ABD İRAN'I İŞARET ETTİ
ABD gazetesi New York Times, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine dikkat çekti. New York Times'ın haberinde "Cinayetin işlendiği Tahran ise dikkat çekiciydi. Son yıllarda Haniye'nin ana üssü, İsrail'in gayrı resmi ilişkilerini sürdürdüğü Katar oldu. Savaşın başlangıcından bu yana İsrail Katar'daki Hamas liderlerini öldürmedi." ifadelerine yer verilirken
FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?
Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI
İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:
"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"