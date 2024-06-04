AFAD, Gürcistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.
Deprem saat 01.03'te yerin 11 km derinliğinde gerçekleşti. Merkez üssünün Gürcistan'ın Oni kenti olarak açıklanan deprem Ardahan'a 115 km uzaklıkta meydana geldi
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-04 01:03:40 42.52639 43.38889 11.14 MW 5.0 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [115.09 km] Posof (Ardahan)
2024-06-04 00:19:33 38.80917 37.47167 6.96 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-06-04 00:15:27 38.95194 38.55722 6.72 ML 1.0 Arapgir (Malatya)
2024-06-04 00:10:36 40.17694 41.51833 7.0 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
2024-06-03 23:50:52 40.57611 27.46472 5.85 ML 0.8 Marmara Denizi - [03.68 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-03 23:15:42 38.14361 38.5725 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2024-06-03 23:13:01 38.14583 38.57444 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-06-03 22:29:14 37.81806 35.92611 7.0 ML 1.8 Feke (Adana)
2024-06-03 22:28:23 37.46361 26.73 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [43.24 km] Söke (Aydın)
2024-06-03 22:19:41 37.21361 36.69861 9.47 ML 1.3 Bahçe (Osmaniye)
2024-06-03 22:17:10 38.59972 38.01639 6.97 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-06-03 21:44:04 38.61694 39.56278 6.94 ML 2.5 Merkez (Elazığ)
2024-06-03 21:40:20 40.18667 31.70222 6.95 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-06-03 21:37:15 39.15278 27.30889 6.74 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2024-06-03 20:15:04 37.44667 29.68639 8.94 ML 1.0 Yeşilova (Burdur)
2024-06-03 20:09:54 39.61972 28.58528 5.57 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir)