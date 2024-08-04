Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail 'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.

İsrail basını roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.

SIĞINAKLAR AÇILDI

Aylar sonra ilk kez Aşdod yakınlarındaki birçok kasabada sirenler çaldı. Uzun menzilli saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Aşdod belediyesinin sığınakları açtığı bildirildi.