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Son dakika: Gazze'den İsrail'e füze atıldı! Aşdod'da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı

Son dakika haberleri...  Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine roket fırlatıldı. İsrail basını Aşdod'a en az beş roket fırlatıldığını belirtirken roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi. Aşdod belediyesi sığınakların açıdığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 12:32 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 12:54
Son dakika: Gazze’den İsrail’e füze atıldı! Aşdod’da dumanlar yükseliyor: Sığınaklar açıldı

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Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.

İsrail basını roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.

SIĞINAKLAR AÇILDI

Aylar sonra ilk kez Aşdod yakınlarındaki birçok kasabada sirenler çaldı. Uzun menzilli saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Aşdod belediyesinin sığınakları açtığı bildirildi.

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