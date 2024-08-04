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Son dakika: Gazze'den İsrail'e aylar sonra füze: Aşdod'da sığınaklar açıldı! Tel Aviv yine okulları hedef aldı: En az 25 Filistinli şehit oldu

Son dakika haberleri...  Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine roket fırlatıldı. İsrail basını Aşdod'a en az beş roket fırlatıldığını belirtirken roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi. Aşdod belediyesi sığınakların açıldığını duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere top atışı gerçekleştirdi. İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'taki saldırıdan sadece saatler sonra iki okulu hedef aldı. En az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 12:32 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:23
Son dakika: Gazze’den İsrail’e aylar sonra füze: Aşdod’da sığınaklar açıldı! Tel Aviv yine okulları hedef aldı: En az 25 Filistinli şehit oldu

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Son dakika haberleri... Gazze Şeridi'nin güneyinden İsrail'in güneyindeki Aşdod bölgesine en az beş roket atıldı.

Gazze'den İsrail'e füze atıldı!

İsrail basını roketlerin bir kısmının Demir Kubbe tarafından düşürüldüğünü, bir kısmının ise açık alanlara isabet ettiğini bildirdi.

SIĞINAKLAR AÇILDI

Aylar sonra ilk kez Aşdod yakınlarındaki birçok kasabada sirenler çaldı. Uzun menzilli saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken Aşdod belediyesinin sığınakları açtığı bildirildi.

İsrail'in pek çok bölgesinde roket uyarısı devam ediyor.İsrail'in pek çok bölgesinde roket uyarısı devam ediyor.

İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERE SALDIRIYOR

Son dakika: Gazze'den İsrail'e aylar sonra füze

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta sivillere topçu atışı düzenledi. Refah ve Han Yunus'taki saldırıdan sadece saatler sonra İsrail ordusunun Gazze'deki El Nasr ve Hasan Seleme okullarına saldırdığı bildirildi. Saldırıda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

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