Son dakika: Beyaz Saray yakınlarında kırmızı alarm! 2 Ulusal Muhafız asker vuruldu

Beyaz Saray yakınlarında kırmızı alarm! 2 Ulusal Muhafız asker vuruldu. (Fotoğraf: AFP)

ASKERLERİN DURUMU NASIL?

Washington Post'un haberine göre; vurulan askerlerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Öte yandan saldırı sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray durumu farkında ve aktif şekilde izliyor. Başkan bilgilendirildi" dedi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray'a birkaç blok uzaklıktaki Washington DC'de iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu söyleyerek "Lütfen Washington DC'de birkaç dakika önce vurulan iki Ulusal Muhafız için benimle birlikte dua edin" dedi.