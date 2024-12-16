Mecliste yapılan güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı. Oylamada 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Şansölye Scholz'un güvenoyu için 367 oy alması gerekiyordu.

Başbakan Scholz'un, oylamanın soncunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmesi ve erken seçimin yapılması için Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetmesi önerisinde bulunması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz için Federal Meclis'te güven oylaması oturumu yapıldı (AA)

Alman Federal Meclisi Bundestag, Şansölye Olaf Scholz'a olan güvenini çekti. Milletvekillerinin çoğunluğu Scholz aleyhine oy kullanarak 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerin önü açıldı. Partilerin önde gelen isimleri Bundestag'da sert bir tartışmaya girmişti. Scholz, eski koalisyon ortağı FDP'yi hükümet çalışmalarını "sabotaj" etmekle suçladı. CDU/CSU Grup Başkanı Friedrich Merz ise liberalleri savundu ve hatta bir noktada Şansölye Scholz'u yalan söylemekle suçladı.

Almanya Başbakanı Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.