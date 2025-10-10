PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Oslo'daydı. 2025 Nobel Barış Ödülü kazananı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha hüsrana uğradı. Her yıl Barış Ödülü almak istediğini dile getiren Trump'ın hayalleri bir kez daha yarım kaldı. 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuellalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya verildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2025 Nobel Barış Ödülü'nün Venezuellalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya verildiği açıklandı.

MARİA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967 doğumlu María Corina Machado, Venezuelalı siyasetçi, muhalefet lideri ve insan hakları savunucusu. 2024'te Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'nü kazanan Machado, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün de sahibi oldu.

