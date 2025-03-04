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Şin-Bet itiraf etti İsrail karıştı: 7 Ekim'deki devasa başarısızlık!

İsrail'de 7 Ekim 2023'teki Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" baskınına ilişkin yeni bir kavga başladı. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etti. İsrail Başbakanlığı Şin-Bet'in değerlendirmesinde "Şabak teşkilatı ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 01:12 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 01:18
Şin-Bet itiraf etti İsrail karıştı: 7 Ekim’deki devasa başarısızlık!

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İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Şin-Bet, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin kapsamlı soruşturmasının özetini kamuoyu ile paylaştı.

Haberde, soruşturma sonucunun Şin-Bet'in 7 Ekim'de "başarısız olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi.

Şin-Bet'in 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısına karşı uyarıda bulunma konusunda "başarısız olduğunu" belirten soruşturma sonucunda, "Organizasyonel başarısızlıklar derinlemesine incelendi, dersler çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in katliam tankları (AA)İsrail'in katliam tankları (AA)

ŞİN-BET'E GÖRE, 7 EKİM "BAŞARISIZLIĞININ" SEBEPLERİNDEN BİRİ HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASI

The Times of Israel'in haberine göre soruşturma, Şin-Bet'in 7 Ekim saldırısında başarısızlık göstermesinin, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sebepleri olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, İsrail ordusu ile sorumlulukların net olmayan bir biçimde paylaşılması, hükümetin yıllar boyunca Gazze'de izlediği politika ve kurumun yapısının "Hamas gibi ordu benzeri bir düşmana karşı koymak için uygun olmaması" gibi dış unsurlar, söz konusu başarısızlıkta etkili oldu.

İsrail iç istihbarat teşkilatının odak noktasının "terör saldırılarını engellemek" olduğunu ortaya koyan soruşturma sonuçlarında, teşkilatın yöntemlerinin de söz konusu saldırılara karşı uygulanamayacağı belirtildi.

Netanyahu (AA)Netanyahu (AA)

ŞİN-BET'TEN ORDUYLA İSTİHBARAT KOORDİNASYONUNDA EKSİKLİK İTİRAFI

İsrail'in "Eriha Duvarı" adını verdiği, 7 Ekim'deki kapsamlı saldırı planı olduğu ileri sürülen belgenin birkaç yıl önceden ele geçirilmesine rağmen "doğru şekilde ele alınmadığı" ve sözde saldırı planının, ordu ve Şin-Bet tarafından önden hazırlanacak bir "senaryoya dönüştürülmediği" vurgulandı.

Şin-Bet soruşturmasında, 6-7 Ekim gecesi boyunca "bilginin ele alınması ve istihbaratın entegrasyonu" ve İsrail ordu istihbaratıyla birlikte çalışma yönünde eksiklikler olduğuna işaret edildi.

Şin-Bet'in Hamas'ın Batı Şeria'ya yoğunlaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı ve Gazze Şeridi'ne örülen bariyer duvarların gücü ve İsrail ordusunun karşılık verme kabiliyeti konusunda "yanlış bir anlayışa" sahip olduğu vurgulandı.

Aksa Tufanı sonrası bölge (AA)Aksa Tufanı sonrası bölge (AA)

DEVASA BAŞARISIZLIK VE İHMAL

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına ilişkin raporunu açıklayan İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) değerlendirmesinde "Şabak teşkilatı ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

İsrail'de Hamas'ın ülke tarihindeki en büyük ve sürpriz saldırılarından biri 7 Ekim'de Gazze'den başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının sorumluluğuna ilişkin güvenlik teşkilatından gelen değerlendirme raporlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Ordunun ardından İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak'ın 7 Ekim'de siyasi iradeyi de eleştiren raporuna İsrail Başbakanlığından yanıt geldi.

İsrail Başbakanlığı, teşkilatın son ana kadar hükümeti yanlış bilgilendirdiğini belirterek, Şabak'ın raporunun "teşkilat ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini" savundu.

Şabak'ı "istihbarat fotoğrafını doğru okuyamamakla" suçlayan İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim'den günler öncesinde, 1 Ekim'de, istihbaratın "Hamas'ın sükunet istediği, bir saldırı başlatmayacağı, bunun yanı sıra Hamas'a jestler yaparak barışın sağlanabileceği yönünde tavsiye aldıklarını" paylaştı.

Başbakanlık, Şabak'ın, Gazze ve Lübnan'da şahin politikalardan ve suikastlerden uzak durmanın yanı sıra Gazze'ye ekonomik iyileştirmeler yapılması yönünde görüşleri savunduğunu belirtti.

Netanyahu (AA)Netanyahu (AA)

İsrail güvenlik teşkilatında 2018'de hazırlanan "Eriha'nın Duvarları" isimli bir raporda, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının farkına vardığı ancak görmezden geldiğine ilişkin ihlal için Şabak'a yüklenen İsrail Başbakanlığı, "Şin-Bet Direktörü (Ronen Bar), saldırının yaşandığı gece Başbakan'ı uyandırmayı uygun görmedi. En basit ve kesin karar." ifadesine yer verdi.

İsrail hükümeti ve başta 7 Ekim'de koltuktaki Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'e ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçınmakla eleştirilirken o gün yaşananlara ilişkin devlet komisyonu kurulmasına "savaşın bitmediği" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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