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Şeytan Paris'te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde yaşanan sapkın LGBT terörü, Hz.İsa'ya yapılan saygısızlık ve pedofili skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak ABD'li merkezli teknoloji şirketi C Spire, reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi. Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, yapılanların din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreç olduğunu ifade etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, skandalı eleştirerek, "Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." ifadelerini kullandı. Orban, 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:07 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:39
Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı

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Küresel sapkınlık çetesi LGBT kendini bu kez dünyanın büyük bir merakla beklediği Olimpiyat Oyunları'nda gösterdi.

FRANSA LGBT, PEDOFİLİ VE SATANİZM ÜZERİNDEN DİNLERE SAVAŞ AÇTI
Fransa, Olimpiyat Açılış Töreni'nde din, dil, renk ve ırk gözetmeksizin insanlığın ortak değerlerine sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm öğeleri üzerinden savaş açtı.

Paris Olimpiyatları'nda rezil anlar! LGBT dayatması sonucu yaşanan değişim kamerada!

Sosyal medyada ise Paris'teki skandala karşı yapılan paylaşımlarda eski Olimpiyat açılışlarına yer verilerek bunun kasıtlı yapıldığı ifade edildi.

DİĞER OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞLARINDA BÖYLE BİR ŞEY YOKTU
2004 Atina Olimpiyatları Açılış Töreni'ni paylaşan bir kullanıcı, "Antik Yunan tarihine ve kültürüne saygı duruşu niteliğindeydi. Drag queen yok. Hristiyanlıkla alay etmek yok, satanizm yok." ifadelerini kullandı.

PEDOFİLİ SKANDALI
Açılışta sapkınlık bir başka örneği olan pedofiliye de destek verildiği dikkatlerden kaçmadı. Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun eşcinsel figürlerce tasvir edildiği anlarda arka planda yer alan sapkın bireylerin çocuklarla dans ettiği görüldü.

Paris Olimpiyat açılışında rezil görüntü! Pedofiliyi göze soktular!

Bu durum sosyal medyada tepkilere neden oldu.

PEDOFİLİYİ MİLLETİN GÖZÜNE SOKUYORLAR
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bazılarının medeniyet ölçüsü diye iç geçirdiği Paris Olimpiyat açılışı. Pedofiliyi milletin gözüne sokuyorlar." diyerek rezalete tepki gösterdi.

Paris Olimpiyatları Açılış Töreni'ndeki LGBT terörü Fransızları bile dehşete düşürdü!

FRANSIZ AİLE ŞOK GEÇİRDİ
Bir Fransız aile ise gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DÜNYADAN TEPKİLER YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun eşcinsel figürlerce tasvir edildi. Yaşanan skandala dünyadan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam YemeğiʺLeonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam Yemeğiʺ

AMERİKAN ŞİRKETİ REKLAMLARINI ÇEKTİ
ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, Olimpiyat Oyunlarının açılışındaki bir performansta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin ardından, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi. Amerikan teknoloji firması C Spire'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk." ifadesi kullanıldı.

FİLİSTİNLİ KATOLİK BAŞRAHİP YULİO'DAN TEPKİ: DİNE SAVAŞ AÇTILAR
Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.

Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah YulioRamallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Yulio, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa konulu sahneye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başrahip Yulio, "İsa Mesih'in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir." dedi.

Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:

Etrafı sapkın LGBT'lilerle çevrili şirin gibi giyinmiş bir adam ve dev bir tacı olan büyük beden bir kadın.Etrafı sapkın LGBT'lilerle çevrili şirin gibi giyinmiş bir adam ve dev bir tacı olan büyük beden bir kadın.

"Durum çok ama çok tehlikeli. Dünyada sınırları aşan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından eşcinsellerin ve eşcinsel olmayanların kullanılması, kasıtlı ve sistematik bir süreç içerisinde dinin içeriğini boşaltmaya yönelik tehlikeli bir süreçtir."

Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa'da ortaya konan sahneye tepki göstererek, kınadı.

Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, "Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar." şeklinde konuştu.

ORBAN'DAN OLİMPİYAT AÇILIŞINA TEPKİ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştirerek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." ifadelerini kullandı.

Orban, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen etkinlikte, Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulus devletlerin İncil'e dayalı bir temelinin bulunduğunu söyleyen Orban, "Ulus devletler yaradılış düzeninin bir paçasıdır. Çünkü kutsal kitapta, kıyamet geldiğinde sadece bireylerin değil ulusların da yargılanacağını okuyoruz." diye konuştu.

Orban, Batı dünyasının ise artık ulus devlete inanmadığını belirterek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." dedi.

Batı'nın göç konusunda da kendisinden farklı düşündüğünü belirten Orban, dünyanın değiştiğini ifade ederek, "Eski günlerde her şey Batı tarzında değişirdi ancak şu an durum böyle değil ve bununla yüzleşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

500 YILDIR SÜREN BATI MERKEZLİ DÜNYA SİSTEMİ ETKİSİNİ YİTİRİYOR
Orban, yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.

"SON AKŞAM YEMEĞİ" CANLANDIRMASINI MAHKEMEYE TAŞINIYOR
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Dünya Fransadaki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatlarının açılışında Hz. İsaya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinlerDünya Fransadaki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatlarının açılışında Hz. İsaya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
Dünya Fransa'daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları'nın açılışında Hz. İsa'ya saygısızlık ve LGBT propagandası: "İfade özgürlüğünden bahsetmesinler"

Di Vizio, şunları kaydetti:"Ben bir Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederim ki (şikayet) edeceğim. Bunu pazartesiden itibaren yapacağım ve tüm Hristiyanları, uğradığımız manevi zararın giderilmesi için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Bana 'dine hakaret hakkından' ve ifade özgürlüğünden bahsetmesinler."

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