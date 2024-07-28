Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı

Orban, Batı dünyasının ise artık ulus devlete inanmadığını belirterek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz." dedi.
Batı'nın göç konusunda da kendisinden farklı düşündüğünü belirten Orban, dünyanın değiştiğini ifade ederek, "Eski günlerde her şey Batı tarzında değişirdi ancak şu an durum böyle değil ve bununla yüzleşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
500 YILDIR SÜREN BATI MERKEZLİ DÜNYA SİSTEMİ ETKİSİNİ YİTİRİYOR
Orban, yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.
"SON AKŞAM YEMEĞİ" CANLANDIRMASINI MAHKEMEYE TAŞINIYOR
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Di Vizio, şunları kaydetti:"Ben bir Katolik olarak Tanrı önünde yemin ederim ki (şikayet) edeceğim. Bunu pazartesiden itibaren yapacağım ve tüm Hristiyanları, uğradığımız manevi zararın giderilmesi için bana eşlik etmeye davet ediyorum. Bana 'dine hakaret hakkından' ve ifade özgürlüğünden bahsetmesinler."