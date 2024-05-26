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Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı! Harkiv’de tansiyon yükseldi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Ukrayna, Rusya’nın dün Harkiv’de düzenlediği saldırının ardından ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi. Rusya'nın, inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı ise 40'a yükseldi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:55 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 10:27
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı! Harkiv’de tansiyon yükseldi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

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Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurmasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı ise 40'a yükseldi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.

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